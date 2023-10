Felipe Miranda: “Mi rodilla, mi espalda y mi cuerpo no daban más”

Felipe Miranda (37 años) es el deportista chileno con mayor cantidad de medallas en Juegos Panamericanos, con siete, que se reparten entre Río 2007 y Lima 2019. Sin embargo, no podrá seguir agigantando su récord en Santiago 2023, debido a una caída que lo mermó físicamente para conseguir la marca que le permitiera participar en el megaevento, que además se disputará en la laguna de Los Morros, en San Bernardo, que es propiedad de su familia y donde dio sus primeros pasos en el esquí náutico.

¿Cómo tomó el hecho de perderse los Panamericanos?

Lo más difícil es que tuve que tomar una decisión personal teniendo en cuenta los problemas físicos. Dos semanas antes di un paso al costado. Me quedaba un campeonato más para poder entrar en el equipo, pero preferí que no, porque mi rodilla, mi espalda y mi cuerpo no daban más y no querían más guerra.

Y se cayó en Estados Unidos...

Exactamente hace tres meses me quebré una costilla, tuve una contusión en el pulmón, una contusión en el riñón, una fractura en la rodilla, distensión de ligamento medial y cruzado y una distensión del medial femoral. Todo eso me tuvo un mes y medio afuera, traté de volver, porque sabía que estaba corto de tiempo. Justo en ese mes tenía cuatro campeonatos para hacer la marca, por lo que me quedé sin la posibilidad de error alguno en los siguientes tres campeonatos que me quedaban. Y como no estaba al cien por ciento, me bajé del último y me vine a recuperar mentalmente para salir y sacar este momento, que no es fácil. Pero por otro lado, después de un par de días, tengo que ser honesto y la verdad es que no estaba al cien ni mi físico estaba para competir. A lo mejor, sí llegaba a Santiago, porque falta un mes todavía, pero las reglas que puso la federación estaban puestas hace un año y todos estábamos muy claros. Además, todos los que compiten nacieron del lago de nosotros, de nuestra escuela. Eso igual es un lado bonito como deportista, entrenador y como familia de lo que se ha logrado en el esquí náutico.

Imagino que debe ser duro no poder cumplir ese sueño de competir en los Panamericanos, literalmente en su casa.

Esa era la idea. Estoy de acuerdo contigo, era un sueño estar ahí, pero hoy tenemos a cuatro deportistas, que es el mejor equipo que Chile puede tener para representarnos en estos Juegos. Y es así, las marcas lo dijeron. Me tocó lesionarme y es parte del deporte y, gracias a lo que se ha hecho a través de la federación y como familia, se ha logrado tener un nivel de esquiadores que, en caso de que se lesione alguien, pueden competir y rendir igual o mejor que uno.

¿Quedaría como suplente en caso de que ocurra algo?

Quedé primero en la lista en caso de que pase algo. Espero que no le pase nada a nadie, porque cada uno de ellos se lo ganó, son tremendas personas y tremendos deportistas. Y ojalá den lo mejor y le entreguen medallas a Chile, como yo lo hice en los últimos 16 años. No estoy diciendo que mi carrera se termina acá. Es solamente un stop en overall, que es la sumatoria de todas las disciplinas. De hoy en adelante, me enfocaré solo en salto y espero rendir mejor en un evento, porque además también quiero tener tiempo para mi familia. Aparte, salto es más longevo. Imagínate que el mejor del mundo tiene 49 años. Pero el mejor del mundo en overall tiene 22. Competí hace dos semanas en un campeonato de overall y era el mayor por 10 años en relación al más grande y 20, al más chico.

Además, usted es el deportista chileno con más medallas panamericanas.

De partida, soy de los que cree que los récords son para batirlos. A mí se me dio la posibilidad de superar en medallas al Tito González, un ejemplo de deportista, y espero que en estos Juegos exista otro Felipe Miranda o una mujer que gane más de siete medallas, porque quiere decir que Chile va por buen camino y hay otros deportistas con hambre de ganar medallas. No quiere decir que no vaya a ganar más medallas en el futuro. Todavía me queda...

Aprovechando esa condición de hombre récord, ¿la corporación ya lo contactó para que sea un embajador más activo de Santiago 2023?

Justo antes de hablar contigo, estaba hablando con ellos. Soy embajador, pero estaba tan enfocado con el tema de la lesión y la marca, que estuve a un lado. Les ofrecí mis disculpas y me puse a disposición de ellos para lo que quisieran, porque creo que es el momento en que el deporte chileno se haga y se muestre de la manera que realmente es y tratar de sacarle provecho a eso; mostrar todos los deportes, apoyar al Team Chile... Créeme que voy a ser el primero que va a estar apoyando al lado del lago o al lado de una cancha a todos los deportistas del Team Chile, porque sé lo que significa y lo que han hecho para estar ese día al cien por ciento.

Su hermano Rodrigo también pasó por una situación similar a la suya, aunque este año pudo competir con un poco más de normalidad. De todos modos, tampoco podrá estar en Santiago 2023...

Sí, al Toti, como se dice en buen chileno, le llovió sobre mojado porque de la mano de la fractura de esternón y después tuvo una operación de hombro de la mano. Entonces, fue un año y medio parado. Si efectivamente me dices que pudo competir un poco más normal, pero después de un año y medio sin haber subido le costó. Yo creo que le faltó un par de meses más y hubiera estado en un 100 por ciento. Logró su 60 o 70 y le faltó un poco, pero las ganas y lo que él entrega hacia el deporte van a seguir.

Debido a esas situaciones, la selección está compuesta por deportistas muy jóvenes. ¿Qué le parece?

Mi hermano y yo hace siete años comenzamos con la escuela formativa de la federación, buscando niños para las categorías Sub 14 y Sub 17 y de ese grupo hoy tienes tres competidores en categoría adulta en los Panamericanos. Entonces, estoy megaorgulloso por lo que se ha logrado como esquí náutico a nivel país y a nivel mundial. Este año el esquí náutico dio 10 medallas mundiales a nivel juvenil y Sub 21.

Hay un mérito suyo en eso...

No digo que soy el partícipe, no me quiero colgar de ningún logro, pero sí hemos ayudado a un proceso de niños que están en un buen nivel. Sin ir más lejos, hoy yo lo estoy viendo de afuera y ellos lo estarán viendo de adentro. Me duele en lo personal, pero también me enorgullece, porque sé lo que han hecho y lo que he apoyado para que ellos lleguen ahí. Y también me llena de orgullo que Emile Ritter pueda competir, porque competía directamente contra nosotros en salto y él hizo la pega y como te dije al principio los que están son los deportistas más preparados para representarnos en Santiago 2023. Las lesiones siempre van a pasar, son parte de y también le pasó a Valentina González. A la par había uno igual en términos de marca. Entonces, eso te dice que algo en el esquí náutico se está haciendo bien. La federación debe estar orgullosa y nosotros como familia también. El próximo año el lago de Los Morros cumple 30 años. Entonces, qué rico que los Miranda no hayan dejado solo medallas, sino que un legado para las nuevas generaciones que están dando que hablar y estoy seguro que en los Panamericanos van a andar muy bien.