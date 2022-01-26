Turismo en pandemia: las medidas sanitarias, la responsabilidad de los visitantes y la tecnología llegaron para quedarse

La zona centro sur, la costa norte y sus valles, y ciertos sectores de la Patagonia ya son destinos turísticos consolidados de nuestro país, los cuales hoy experimentan un fenómeno o cambio de tendencia esperado: existe mayor presencia de turistas nacionales, los que han preferido permanecer en Chile debido al temor y de las dificultades que existen producto de la pandemia.

Asimismo, hay que considerar que por sexto año consecutivo Chile fue galardonado por el World Travel Awards, como el Mejor Destino de Turismo Aventura del mundo (2021), situándose por sobre destinos consolidados, como Nueva Zelanda.

Parque Nacional Conguillío está ubicado en la región de La Araucanía.

¿Qué significa para Chile este posicionamiento? Para Fernando Aizman, director de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la USS, “este tipo de reconocimiento global implica mejorar el estándar de planificación y profesionalizar la gestión de los destinos turísticos, con el propósito de satisfacer la creciente demanda que experimentan los servicios y asegurar la sostenibilidad de los destinos, favoreciendo la participación de las comunidades locales que habitan en los territorios y poniendo en el centro de la actividad la conservación del patrimonio natural y cultural que caracteriza a nuestro país.

El académico de la USS agrega que “el mayor interés por visitar destinos de naturaleza posiciona a Chile en el escenario global, como destino de importancia, generando un círculo virtuoso, donde lo bueno sigue acarreando lo bueno. Las empresas turísticas empiezan a detectar que en ese perfil de interés por la sostenibilidad pueden agregar valor a su servicio; entonces, se certifican con sello B, incorporan mejoras en la gestión ambiental de sus operaciones, vinculan a las comunidades aledañas, entre otros. Es decir, empiezan a agregar valor. Esto es un fenómeno mundial que poco a poco se ha ido incorporando en Chile”.

En el sector de la cordillera de la Costa de la región de Valparaíso, en la comuna de Olmué, está ubicado el Parque Nacional La Campana.

Desarrollo adecuado

Pero la llegada masiva a los sitios turísticos y los impactos que esto genera, en especial en aquellos sitios de alto valor natural y cultural, demuestra los desafíos que debemos abordar como país, en especial, mejorar la coordinación entre los prestadores de servicios y los responsables de cuidar los sitios turísticos. Esta coordinación permitirá armonizar la oferta de con los valores naturales que caracterizan y determinan la existencia y desarrollo de esta actividad económica.

Aizman afirma que “en este cambio tan repentino en la dinámica natural de flujos de turistas, la adaptación de los destinos no es tarea sencilla. Adecuarse a un fuerte aumento de turistas nacionales y a una disminución de casi el 80 por ciento de los turistas extranjeros, requiere tiempo.

Esto, además, se ve dificultado por el miedo a la evolución de la pandemia, lo que ha preocupado a las comunidades locales, pues han visto ciertos sectores colapsados, generando reticencia para recibir turistas.

Si bien algunos de los operadores se han preparado para el mayor flujo de turistas, y hay una tendencia a alargar los meses de oferta, diversificarla y ampliar los lugares a visitar, existe un problema en los destinos turísticos consolidados y emergentes, entre ellos, las áreas protegidas, que por naturaleza ya presentan una alta visitación, como por ejemplo, la Reserva Los Flamencos en San Pedro de Atacama y la Cueva del Milodón en las Torres del Paine, todas ellas unidades bajo protección del Estado, que concentran mucha afluencia.

Uno de los tres destinos turísticos chilenos preferidos por los extranjeros es el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes.

Aizman, quien ejerció como gerente de Áreas Silvestres Protegidas de la Conaf, explica que “la difusión de estos destinos como estrategia de posicionamiento de marca país no se condice necesariamente con los recursos económicos dispuestos para administrar estos territorios; por lo tanto, en temporada alta, se observan problemas de atochamiento, colapso de servicios básicos y de infraestructura, lo que impacta negativamente a las personas que administran estos lugares”.

Aplicaciones turísticas

Pero estos son problemas que hemos tenido ya hace varios años, pues tal y como Aizman nos cuenta, “previo a la pandemia había, por lo menos, 16 áreas protegidas que problemas derivados de la alta visitación en época estival”.

Fernando Aizman, director de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la USS.

El académico de la USS agrega que este colapso “trae consigo amenazas a la biodiversidad, como son los incendios forestales y a la sostenibilidad de la industria. Pero también hay que destacar que la pandemia ha sido un promotor global en la importancia de comunicar el turismo como un sector que necesita mucha autorregulación y un comportamiento preventivo de parte de las personas. Tenemos que entender que podemos generar un impacto positivo en los lugares que vamos, hacer un cambio de switch, viajar de forma informada y planificada, entendiendo que hay un patrimonio natural y cultural que hay que proteger”.

Al respecto, se ha impulsado fuertemente, de parte de quienes administran los parques o áreas protegidas, a que la gente, a través de aplicaciones o por la web, pueda comprar sus entradas con anterioridad para poder manejar mejor los aforos y otros servicios.

Aizman dice que “existen varias aplicaciones relacionadas con información turística profesional, mapas con senderos que se pueden recorrer, aplicaciones que te incentivan a visitar ciertos parques donde tu visita genera reforestaciones o descuentos en otras visitas. Hay muchas iniciativas en ese sentido para aportar a la sostenibilidad en el turismo, y con esta idea de revalorizar Chile como destino de importancia”.

Tur.com Copec. Cuenta con más de 300 destinos nacionales, información de actividades, lugares, restaurantes, alojamientos, entre otros.

Suda. Para los amantes de los deportes outdoors, esta aplicación te conecta con otros exploradores y te puede guiar a los lugares más recónditos de nuestro país.

Chile Travel app: esta aplicación oficial del turismo en Chile ayuda a los visitantes a ubicarse en los lugares y conocer las experiencias imperdibles de los mismos.