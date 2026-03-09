SUSCRÍBETE
    ¿Cómo recuperar la confianza pública? Tres mujeres líderes buscan respuestas en panel transmitido por La Tercera

    Te invitamos a ser parte hoy lunes 9 de marzo, a partir de las 10:30 horas, de la transmisión por Latercera.com de un panel de conversación organizado el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, en el que tres mujeres líderes analizarán cómo devolver a la ciudadanía la credibilidad en la instituciones públicas, erosionada por distintos hechos ocurridos en los últimos años.

     
    Lorena Recabarren, decana de la Facultad de Derecho de la UNAB y ex subsecretaria de DD.HH., será una de las panelistas.

    Cuando las personas han perdido la confianza en el quehacer de las instituciones, revertir esa percepción es difícil, pero esencial para el buen funcionamiento de la nación. Y para eso, los buenos liderazgos es fundamentales, ya que combinan integridad, transparencia, gestión eficiente, capacidad de escucha y coherencia, lo que contribuye a reconstruir vínculos de legitimidad con la ciudadanía.

    Cómo recuperar esa confianza es la gran pregunta que hoy lunes 9 de marzo, a partir de las 10:30 horas, analizarán tres mujeres que hoy ocupan esa posición de liderazgo desde la academia, los medios de comunicación y el Estado.

    Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia; Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Lorena Recabarren, decana Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, estarán conversando sobre el tema en un conversatorio llamado “Recuperación de la confianza pública: una mirada desde el liderazgo femenino”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello en el marco de la Semana de las Mujeres, y moderado por su director ejecutivo, Raúl Figueroa.

    Te invitamos a seguir este diálogo en vivo y en directo a partir de las 10:30 horas por Latercera.com

