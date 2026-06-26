Audi renueva la gama A3 con más tecnología, conectividad y asistencia

La evolución de los vehículos compactos premium avanza con fuerza gracias a una actualización que pone el foco en la digitalización, la seguridad y la comodidad. La renovada gama Audi A3 llega con un habitáculo completamente rediseñado, nuevas funciones inteligentes y una oferta mecánica que abarca desde motores convencionales hasta variantes híbridas enchufables y deportivas.

Uno de los principales cambios se encuentra en el interior. El puesto de conducción incorpora una nueva pantalla curva compuesta por el cuadro de instrumentos digital Audi Virtual Cockpit de 11,9 pulgadas y una pantalla panorámica MMI de 12,8 pulgadas.

A ello se suma una consola central renovada, con carga inalámbrica para smartphones de hasta 25 watts y nuevos materiales de terminación, incluyendo fibra de carbono, microfibra Dinamica y textiles de última generación.

La tecnología también se extiende a los sistemas de asistencia. El nuevo control de crucero adaptativo plus combina regulación automática de velocidad con mantenimiento activo de carril a velocidades de hasta 210 km/h.

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Además, puede gestionar cambios de carril en autopistas y, como novedad, detener el vehículo ante semáforos en rojo para reanudar la marcha cuando la luz cambia a verde.

Otra de las incorporaciones destacadas es el conjunto de cámaras de visión periférica que genera una imagen tridimensional de 360 grados del entorno, facilitando maniobras en espacios reducidos.

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Los sistemas Park Assist Plus y Park Assist Pro permiten estacionar de manera autónoma, mientras que la función remota posibilita controlar la maniobra desde un teléfono inteligente mediante la aplicación myAudi.

La actualización también introduce el estacionamiento guiado, una tecnología capaz de memorizar hasta cinco maniobras habituales para ejecutarlas automáticamente en el futuro.

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En materia de conectividad, Audi connect amplía las funciones remotas disponibles para el usuario, permitiendo monitorear el estado del vehículo, consultar información técnica y gestionar diversas funciones a distancia.

La familia A3 mantiene su amplia variedad de configuraciones, incluyendo las carrocerías Sportback, Sedán y allstreet, además de versiones híbridas enchufables con hasta 143 kilómetros de autonomía eléctrica y las deportivas S3 y RS 3, que incorporan nuevas firmas lumínicas digitales y elementos exclusivos de diseño para reforzar su carácter dinámico.