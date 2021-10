¿Cuál es la conexión entre el Porsche Taycan y el mítico DeLorean de ‘Volver al Futuro’?

Porsche puso a sus creativos a pensar, y eso la verdad es que se les da bien a las mentes de Stuttgart. Es que ahora la marca alemana presentó una producción fotográfica y en video del DeLorean de ‘Volver al Futuro’ y su Porsche Taycan (el modelo ya pone más unidades que el tradicional Porsche 911). ¿Por qué? Porsche celebra que entre la red norteamericana Electrify America y la red de carga europea Ionity, se superó el umbral de 1,21 gigawatts de potencia, lo que no solo es sinónimo de tierra fértil para la expansión de su aún joven gama eléctrica, sino que también era la cantidad de energía necesaria en ‘Back to the Future’ para viajar desde 1955 hasta 1985. Creativo, ¿no?

“Esta cifra simbólica pone de manifiesto la velocidad a la que se están expandiendo las redes de carga rápida de corriente continua más importantes de Estados Unidos y Europa, respectivamente”, dicen desde la sede de la marca. En este momento hay en funcionamiento 670 estaciones de Electrify America y 372 de Ionity, que suman en total más de 4.800 cargadores individuales. Una y otra se encuentran en pleno crecimiento y, además, se ven complementadas por muchas otras nuevas electrolineras que van asentándose tanto en Norteamérica como en el Viejo Continente. Esto se traduce en que cargar el Porsche Taycan es cada vez más rápido y fácil.





























El deportivo eléctrico puede alimentar su batería desde 5% hasta 80% en solo 22 minutos, gracias a su arquitectura de 800 voltios y a una potencia admitida de 270 kW, lo que le permite estar poco tiempo enchufado y mucho tiempo de viaje. Por su parte, el sistema Plug & Charge establece una conexión entre el auto y la estación para que el proceso de carga y el pago puedan ser realizados cómodamente, sin necesidad de tarjetas o de una aplicación móvil. Porsche ofrece a los propietarios de Taycan (pero solo en Norteamérica y Europa) 30 minutos de electricidad gratuita en cada operación durante los tres primeros años.

