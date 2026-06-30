Fiat amplía su apuesta por la micromovilidad con el concepto Multiplina

La movilidad urbana suma una propuesta que busca combinar el tamaño de un cuadriciclo con la practicidad de un automóvil convencional: el Fiat Multiplina, un prototipo que anticipa el futuro modelo eléctrico de cuatro plazas con el que la marca italiana ampliará su oferta de micromovilidad.

Pensado como el nexo entre el Topolino y un vehículo urbano tradicional, el conceptual recupera la esencia del histórico Fiat 600 Multipla de 1956 mediante un diseño de inspiración retro, con un frontal vertical, faros redondos y una carrocería compacta optimizada para aprovechar al máximo el espacio interior.

El modelo, que debe llegar a los mercados en 2028, se desarrollará bajo la normativa L7 para cuadriciclos pesados, lo que le permitirá alcanzar una velocidad máxima de 88 km/h y ofrecer una autonomía superior a la del actual Topolino. Además, utilizará una evolución de la misma plataforma del pequeño eléctrico y del utilitario comercial Tris, incorporando una batería de mayor capacidad y un habitáculo más amplio para cuatro ocupantes.

La presentación del concepto formó parte del primer evento dedicado exclusivamente a la micromovilidad organizado por Fiat en Roma, donde la firma también mostró la evolución de su gama Topolino. El pequeño eléctrico suma nuevas versiones como Corallo, Dolcevita, Sport y la edición especial Vilebrequin, ampliando su propuesta con un enfoque más orientado al diseño y la personalización.

Otra de las novedades fue la evolución del Tris, el primer vehículo de tres ruedas de la marca. Además de sus aplicaciones para transporte de última milla, ahora incorpora una versión Dolcevita orientada al turismo y la hospitalidad, junto con un proyecto desarrollado con Caffè Vergnano para crear cafeterías móviles en distintas ciudades europeas.

Con este portafolio, Fiat busca consolidar su estrategia en la movilidad personal y también comercial, anticipando una nueva generación de vehículos eléctricos compactos.