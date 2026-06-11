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    Honda Accord celebra 50 años: uno de los sedanes más influyentes de la industria

    El modelo alcanza casi 15 millones de unidades vendidas solo en Estados Unidos, donde comenzó su desarrollo. El modelo festeja una trayectoria marcada por la innovación tecnológica, la eficiencia y, en la actualidad, por la electrificación.

     

    Pocos automóviles pueden exhibir una historia tan extensa y consistente como la del Accord. A medio siglo de su lanzamiento, el sedán de Honda celebra 50 años de presencia en el mercado convertido en uno de los modelos más exitosos de todos los tiempos, con cerca de 15 millones de unidades comercializadas en Estados Unidos.

    Desde su debut en 1976 en ese país como un compacto hatchback de tres puertas, el vehículo destacó por una fórmula que combinaba eficiencia de combustible, confiabilidad, calidad de fabricación y un comportamiento dinámico superior al promedio. Esa receta le permitió evolucionar generación tras generación hasta transformarse en uno de los referentes mundiales entre los sedanes medianos.

    MIRO

    A lo largo de 11 generaciones, el Accord ha sido protagonista de múltiples avances tecnológicos. Fue uno de los primeros modelos en incorporar motores de bajas emisiones, introdujo la tecnología VTEC en los años noventa, estrenó versiones V6 y posteriormente dio el salto a la electrificación con variantes híbridas y enchufables.

    La actual undécima generación, presentada en 2023 y actualizada para 2026, refleja el enfoque moderno de la marca. Su diseño adopta líneas más limpias y sofisticadas, mientras que las versiones híbridas se posicionan como las más avanzadas de la gama gracias a un sistema de cuarta generación con dos motores eléctricos y un propulsor de ciclo Atkinson de 2.0 litros.

    Estas variantes desarrollan hasta 247 Nm de torque, convirtiéndose en los Accord híbridos más potentes producidos hasta ahora. Además, representan más de la mitad de las ventas del modelo, una señal clara de la transición de Honda hacia una movilidad más eficiente.

    En materia tecnológica, el sedán incorpora una pantalla táctil de hasta 12,3 pulgadas, integración nativa de servicios de Google, actualizaciones remotas de software y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También suma un completo paquete de seguridad con airbags de nueva generación y avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

    Para conmemorar el aniversario, Honda reunió las 11 generaciones del modelo en una imagen histórica y difundió un video que repasa su evolución. La celebración también alimenta las expectativas sobre el futuro del Accord, especialmente tras la reciente aparición de un elegante prototipo híbrido con silueta fastback que podría anticipar la dirección de diseño de la próxima generación.

    Cinco décadas después de su estreno, el Accord sigue siendo una pieza clave dentro de la estrategia global de Honda y un símbolo de cómo un sedán familiar puede adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia.

    Más sobre:NoticiasHondaAccordSedánVehículos híbridosElectromovilidadHatchback

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