Kia luce el conceptual Vision Meta Turismo en la Semana del Diseño de Milán

Como una declaración de intenciones sobre el futuro de la movilidad eléctrica se puede interpretar el Kia Vision Meta Turismo, el conceptual que la marca presentó hace unos meses para su 80° aniversario y que por estos días se roba las miradas con en la Semana del Diseño de Milán.

Este prototipo de un GT eléctrico lleva al límite la filosofía “Opposites United” de la marca coreana, integrando rendimiento, digitalización y confort en un solo concepto.

Su silueta de gran turismo destaca por una arquitectura “cab-forward”, con proporciones bajas y anchas que enfatizan su carácter deportivo.

Las superficies combinan geometrías técnicas con transiciones suaves, logrando una estética futurista que equilibra precisión y fluidez. Elementos como la firma lumínica LED ultradelgada, que recorre la carrocería, y una zaga truncada optimizada aerodinámicamente, refuerzan su identidad de alto desempeño.

Inspirado incluso en la aviación, el modelo incorpora detalles como estructuras tipo canard y superficies negras que integran sensores, cámaras y luces, aportando una sensación de tecnología visible y funcional. Todo el conjunto proyecta dinamismo incluso en reposo.

Pero es en el interior donde el Vision Meta Turismo marca un verdadero quiebre. El habitáculo propone una experiencia dual: por un lado, un puesto de conducción enfocado en la precisión, con un volante inspirado en controles de videojuegos, un joystick como selector y una interfaz que combina feedback háptico con simulaciones de sonido y vibración.

Por otro, un espacio para el pasajero que se transforma en un lounge, con asientos que pueden rotar 180 grados y una postura optimizada para disfrutar contenidos en realidad aumentada mediante un sistema HUD 3D.

La interacción digital es clave. El sistema permite elegir entre modos como Speedster, Dreamer y Gamer, adaptando la experiencia según el contexto, desde conducción deportiva hasta entretenimiento inmersivo incluso con el vehículo detenido. Esta integración redefine la relación entre conductor, pasajeros y vehículo.

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