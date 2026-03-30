La primera marca de lujo japonesa en EE.UU.: Acura celebra 40 años

Acura cumple 40 años desde su debut en Estados Unidos en 1986, cuando se convirtió en la primera marca japonesa de lujo en ingresar a ese mercado, lo que por entonces suponía un gran riesgo. Cuatro décadas después, la firma aprovecha este hito para reafirmar su identidad basada en el concepto “Precision Crafted Performance”, que ha guiado su desarrollo desde sus inicios.

Desde sus primeros modelos, la marca se posicionó con una propuesta que combinaba ingeniería avanzada, confiabilidad y un enfoque claro en el conductor. Vehículos como el Legend y, más tarde, el NSX, ayudaron a construir una reputación centrada en el desempeño, introduciendo además innovaciones clave en la industria.

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A lo largo de los años, Acura ha evolucionado su portafolio hacia una gama más diversa que hoy incluye sedanes deportivos y SUV premium. Modelos actuales como el Integra, RDX y MDX reflejan esa transición, manteniendo el ADN dinámico de la marca, pero incorporando mayores niveles de tecnología, conectividad y confort.

En paralelo, la firma ha fortalecido su enfoque en versiones de alto rendimiento, destacando las variantes Type S, que representan la máxima expresión de potencia y manejo dentro de su lineup. Este enfoque reafirma el compromiso de la marca con una conducción más emocional, incluso en un contexto donde la electrificación comienza a redefinir el mercado.

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Mirando hacia el futuro, Acura ya proyecta una nueva etapa marcada por la electrificación. Entre sus próximos pasos destaca la llegada de nuevos modelos eléctricos, como el RSX EV, que buscarán trasladar el concepto de “Precision Crafted Performance” a una nueva generación de vehículos.

Este 40° aniversario lo celebra con una recreación de su primer auto de carreras, el Comptech Integra que dominó el campeonato IMSA desde finales de la década de los 80 hasta el inicio de los 90.

También es un punto de inflexión. Acura combina su legado en ingeniería y desempeño con una estrategia orientada a nuevas tecnologías, asegurando que su identidad, forjada durante décadas, siga vigente en una industria en plena transformación.