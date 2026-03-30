SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    La primera marca de lujo japonesa en EE.UU.: Acura celebra 40 años

    La marca premium de Honda conmemora su aniversario destacando su legado en performance, su evolución tecnológica, ahora marcada por sus avance en electrificación.

     
    MIRO

    Acura cumple 40 años desde su debut en Estados Unidos en 1986, cuando se convirtió en la primera marca japonesa de lujo en ingresar a ese mercado, lo que por entonces suponía un gran riesgo. Cuatro décadas después, la firma aprovecha este hito para reafirmar su identidad basada en el concepto “Precision Crafted Performance”, que ha guiado su desarrollo desde sus inicios.

    Desde sus primeros modelos, la marca se posicionó con una propuesta que combinaba ingeniería avanzada, confiabilidad y un enfoque claro en el conductor. Vehículos como el Legend y, más tarde, el NSX, ayudaron a construir una reputación centrada en el desempeño, introduciendo además innovaciones clave en la industria.

    Honda

    A lo largo de los años, Acura ha evolucionado su portafolio hacia una gama más diversa que hoy incluye sedanes deportivos y SUV premium. Modelos actuales como el Integra, RDX y MDX reflejan esa transición, manteniendo el ADN dinámico de la marca, pero incorporando mayores niveles de tecnología, conectividad y confort.

    En paralelo, la firma ha fortalecido su enfoque en versiones de alto rendimiento, destacando las variantes Type S, que representan la máxima expresión de potencia y manejo dentro de su lineup. Este enfoque reafirma el compromiso de la marca con una conducción más emocional, incluso en un contexto donde la electrificación comienza a redefinir el mercado.

    Honda

    Mirando hacia el futuro, Acura ya proyecta una nueva etapa marcada por la electrificación. Entre sus próximos pasos destaca la llegada de nuevos modelos eléctricos, como el RSX EV, que buscarán trasladar el concepto de “Precision Crafted Performance” a una nueva generación de vehículos.

    Este 40° aniversario lo celebra con una recreación de su primer auto de carreras, el Comptech Integra que dominó el campeonato IMSA desde finales de la década de los 80 hasta el inicio de los 90.

    También es un punto de inflexión. Acura combina su legado en ingeniería y desempeño con una estrategia orientada a nuevas tecnologías, asegurando que su identidad, forjada durante décadas, siga vigente en una industria en plena transformación.

    Más sobre:NoticiasAcuraHondaautos premiumElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a menor de edad que ingresó con un arma de fuego a colegio en Curicó

    “Si recupera la plata que se le perdió de ProCultura (...)”: Poduje carga contra Orrego tras críticas a suspensión de ciclovía en la Alameda

    Exministro Cataldo y fatal ataque en Calama: “Este era uno de los temores que yo tenía permanentemente”

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    “No será una caza de brujas”: Sauerbaum adelanta que se realizarán fiscalizaciones a migrantes en sus lugares de trabajo

    Presidenta del Senado propone fast track de seguridad e insta al gobierno “a ejecutar plan de reactivación económica”

    Lo más leído

    1.
    Hyundai lanza su primera flota de camiones pesados a hidrógeno en Sudamérica

    Hyundai lanza su primera flota de camiones pesados a hidrógeno en Sudamérica

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Rating del domingo 29 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 29 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del domingo 29 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 29 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Detienen a menor de edad que ingresó con un arma de fuego a colegio en Curicó

    “Si recupera la plata que se le perdió de ProCultura (...)”: Poduje carga contra Orrego tras críticas a suspensión de ciclovía en la Alameda

    Desempleo baja levemente, pero creación de nuevos puestos de trabajo se vuelve a desacelerar
    Negocios

    Desempleo baja levemente, pero creación de nuevos puestos de trabajo se vuelve a desacelerar

    Mercados titubean entre el fuerte salto del petróleo y las nuevas declaraciones de Trump sobre Irán

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna
    Tendencias

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Nicolás Córdova explica la titularidad de Lawrence Vigouroux y aborda la chance de que Thomas Gillier juegue por Argelia
    El Deportivo

    Nicolás Córdova explica la titularidad de Lawrence Vigouroux y aborda la chance de que Thomas Gillier juegue por Argelia

    La Roja hace historia: Nueva Zelanda celebra como hito el triunfo sobre Chile

    ¿Eran evitables las amarillas? Las jugadas por las que Darío Osorio acabó expulsado en el partido contra Nueva Zelanda

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Mario, Star Fox y Pikmin: Cómo Super Mario Galaxy vuelve posible un universo cinematográfico de Nintendo
    Cultura y entretención

    Mario, Star Fox y Pikmin: Cómo Super Mario Galaxy vuelve posible un universo cinematográfico de Nintendo

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Las denuncias de acoso sexual que complican al periodismo y al gobierno colombiano en plena campaña presidencial
    Mundo

    Las denuncias de acoso sexual que complican al periodismo y al gobierno colombiano en plena campaña presidencial

    Trump amenaza a Irán con destruir lo que queda en pie si no se logra un acuerdo y abre el estrecho de Ormuz

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico