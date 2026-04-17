Porsche presenta el primer 911 GT3 descapotable y ultraligero

Porsche sigue ampliando los límites de su icónica gama 911 y acaba de presentar una de sus versiones más llamativas de los últimos años: el nuevo 911 GT3 S/C, el primer GT3 descapotable de la historia.

Bajo el nombre S/C (Sport Cabriolet), esta nueva variante toma como base el 911 GT3, pero introduce una configuración completamente inédita dentro de la familia. Su principal novedad es la incorporación de una capota automática, capaz de abrirse o cerrarse en aproximadamente 12 segundos, con el vehículo parado o en movimiento hasta 50 km/h.

El corazón del GT3 S/C se mantiene fiel a la tradición: un motor bóxer atmosférico de 4.0 litros, capaz de entregar 510 caballos de fuerza y girar hasta las 9.000 rpm. Este propulsor se asocia exclusivamente a una caja manual de seis velocidades, reforzando su carácter purista y su conexión directa con el conductor.

En términos de desempeño, las cifras están a la altura de su linaje. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 313 km/h, posicionándose como uno de los descapotables más radicales del mercado.

Uno de los aspectos clave de este modelo es su enfoque en la reducción de peso. Porsche ha recurrido ampliamente a materiales ligeros como plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) en el capó, puertas y otros elementos estructurales, además de incorporar llantas de magnesio, frenos carbocerámicos y una batería de ion-litio más liviana. Incluso la estructura de la capota utiliza magnesio para minimizar el impacto en el peso total.

El resultado es un vehículo que, pese a ser descapotable, mantiene un peso contenido cercano a los 1.500 kg, apenas por encima del coupé.

A nivel dinámico, también incorpora soluciones avanzadas como suspensión delantera de doble triángulo y un chasis afinado para ofrecer precisión en circuito, manteniendo el ADN de competición que distingue a la línea GT.

En el interior, el GT3 S/C apuesta por un enfoque minimalista y enfocado en la conducción. Es un biplaza puro, con materiales ligeros, instrumentación digital configurable y asientos deportivos que refuerzan su carácter radical.