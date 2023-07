Aseguran que EE.UU. enviará bombas de racimo a Ucrania

El gobierno del Presidente estadounidense Joe Biden ha decidido enviar municiones de racimo a Ucrania, y se prevé que anuncie el viernes que el Pentágono proveerá miles de ellas como parte de un nuevo paquete de ayuda militar con un valor de hasta 800 millones de dólares para la guerra contra Rusia, según fuentes al tanto de la decisión.

La decisión fue tomada a pesar de los temores generalizados de que estas bombas puedan causar víctimas civiles. El Pentágono dice que enviará bombas con una tasa reducida de fallas, o sea, que tendrán menos municiones que no explotan en un primer momento y causen muertes civiles después.

Las bombas de racimo, solicitadas desde hace tiempo por Ucrania, se abren en el aire y sueltan submuniciones que se dispersan a lo largo de una zona extensa para destruir varios blancos simultáneamente.

El portavoz del Pentágono, general Patrick Ryder, habla durante una conferencia de prensa en Washington, el 6 de julio de 2023. Foto: AP

Las fuentes hablaron bajo la condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente la medida antes del anuncio oficial.

Los ucranianos han pedido estas armas para tratar de atravesar las líneas rusas y avanzar en su contraofensiva. Las fuerzas rusas ya usan bombas de racimo en el campo de batalla y en zonas civiles pobladas, según funcionarios estadounidenses.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, algunas municiones de racimo dejan una gran cantidad de submuniciones sin explotar, hasta el 40% de ellas en algunos casos. Funcionarios estadounidenses han dicho que la tasa de municiones sin explotar de las armas que van a Ucrania es inferior al 3% y significarán por ello un peligro menor para los civiles.

El general de brigada Pat Ryder dijo el jueves en una conferencia de prensa en el Pentágono que no tenía ningún anuncio sobre las municiones de racimo. Señaló que el Departamento de Defensa tiene “múltiples variantes” de las municiones y que “las que estamos sopesando proveer no incluirían variantes más antiguas con tasas superiores al 2,35%” de munición no detonada.

Personas pasan frente a parte de un cohete que se encuentra incrustado en el suelo en Lysychansk, región de Luhansk, Ucrania, el 13 de mayo de 2022. Foto: AP

Ryder no señaló si el secretario de Defensa Lloyd Austin se ha puesto en contacto con contrapartes de la OTAN para abordar algunas de sus preocupaciones sobre el uso de municiones de racimo. Ryder dijo que Estados Unidos está al tanto de los reportes que indican que algunas municiones tienen tasas más elevadas de no detonación.

En caso de que se tomara la decisión de enviar las municiones a Ucrania, señaló que Estados Unidos “elegiría cuidadosamente las rondas con tasas más bajas de no detonación, de las cuales tenemos datos de prueba recientes”.