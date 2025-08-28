SUSCRÍBETE
Mundo

Ataques de Rusia sobre Kiev dejan al menos tres muertos y una veintena de heridos

Durante la madrugada de este jueves se produjo una oleada de ataques balísticos rusos contra distintos puntos de la capital ucraniana que provocaron varias víctimas fatales, entre ellas un adolescente de 14 años.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
En junio pasado Rusia respondió a Ucrania con uno de los mayores ataques de la guerra.

Al menos tres personas murieron, entre ellas un menor de 14 años, y cerca de 20 resultaron heridas a consecuencia de una oleada de ataques con drones perpetrada por el Ejército ruso, durante la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la capital ucraniana, Kiev.

El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, confirmó la cifra de fallecidos en su canal de Telegram, indicando que se trata de un balance preliminar que podría aumentar puesto que los equipos de emergencias están llevando a cabo operaciones de rescate en los distritos atacados, en lo que él denominó un “ataque balístico ruso”.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, cifró en 18 los heridos registrados hasta el momento en al menos tres barrios de la ciudad. Todos, salvo una persona que recibió atención en terreno, fueron hospitalizados. Entre las víctimas se encuentran tres niños de siete, 10 y 11 años, señaló la misma plataforma.

Además de los daños personales, los ataques afectaron a numerosos edificios residenciales y vehículos, y provocaron incendios. De hecho, Tchachenko denunció que una construcción de cinco pisos fue alcanzada. “Todo, desde el quinto hasta el primer piso, ha quedado destruido”, afirmó el funcionario.

Las ofensivas en Ucrania y Rusia han continuado en los últimos días a pesar de los continuos intentos diplomáticos para lograr poner fin al conflicto que se inició en 2022 con la invasión rusa. Entre ellos la recientes reuniones del presidente estadounidense, Donald Trump con Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, respectivamente.

