Caos en Congreso boliviano: diputados acusan “secuestro” en el hemiciclo

“Son ya cerca de 80 horas que estamos aquí”. Con esas palabras, la diputada del partido opositor Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, comenta el “secuestro” que han estado viviendo los legisladores bolivianos esta semana, y que aún no termina. En medio de la lucha entre Evo Morales y Luis Arce por el poder en el oficialista MAS (Movimiento al Socialismo), y la intención del Presidente de priorizar leyes de créditos para el gobierno, y de paso retrasar las leyes sobre los jueces “autoprorrogados”, la diputada cuenta que un grupo de paramilitares e organizaciones sociales que no deja a los legisladores salir del hemiciclo.

El martes hubo puñetazos y golpes en la mesa central de la cámara, y el expresidente Carlos Mesa denunció un intento de autogolpe. En entrevista con La Tercera, la diputada Luisa Nayar relata la situación que se está viviendo ahora mismo en el Congreso Boliviano.

La diputada boliviana Luisa Nayar denunció el hecho a través de sus redes sociales.

Los medios y los diputados han hablado de golpes, de “secuestros”, de grupos paramilitares a la salida del Congreso, y de que han estado ya 80 horas en el hemiciclo. ¿Por qué?

Porque justamente el gobierno de Luis Arce está buscando imponer e instaurar una dictadura en Bolivia. Está buscando dejar sin atribuciones a esta Cámara de Diputados, nos han enviado grupos paramilitares afines al MAS, cercándonos en el hemiciclo, los propios funcionarios de la Cámara de Diputados han cerrado las salidas de emergencia de este ente camaral, dejando expuestas a mujeres que se encuentran en estado de gestación dentro de este hemiciclo, dejando expuestas a personas de la tercera edad y a personas que se encuentran con enfermedades de base.

Y esto es producto, lógicamente, del secuestro y la imposición que se pretende generar desde este gobierno autoritario y dictatorial para poder seguir haciendo y deshaciendo a su antojo. Luis Arce y Evo Morales han destruido Bolivia. Estos señores han sido gobierno casi la mitad de la vida democrática que tenemos en el país. Y en tal sentido, estos señores, en lugar de avanzar, de buscar consensos, de construir, lo que están haciendo es destruir, generar una mayor polarización al país. Y, lógicamente, la pugna político-partidaria de Evo Morales y Luis Arce es la que nos ha conducido a este extremo.

Todo este problema en el Congreso nace por la discusión del “orden del día”, en relación a las leyes que se querían aprobar antes que otras...

Justamente este problema se suscita desde la semana pasada cuando se busca imponer el “orden del día”, sin someter el mismo a votación. En cualquier reunión de barrio se somete a votación esta situación, y nuestro reglamento interno de la Cámara de Diputados establece con claridad que se tiene la facultad para poder establecer la alteración del orden del día. El artículo 76 de nuestro reglamento establece esta situación pero estos señores no contemplaron el mismo, no contemplaron el respeto a la constitución política del Estado y debemos ratificar con total claridad que este problema se suscita desde el momento en el que se avala a los autoprorrogados.

Luis Arce y Evo Morales en una ceremonia del Año Nuevo Aymara. Foto: Reuters.

¿Quiénes son los autoprorrogados?

Son los magistrados que han sacado resoluciones desde el Tribunal Constitucional para buscar ampliar su mandato dentro de un órgano judicial totalmente podrido, para buscar seguir en su función de manera ilegal cuando la constitución establece con claridad que su mandato y su función duran seis años. O sea, el tema de fondo está en que buscan imponernos a estos autoprorrogados incumpliendo la constitución, avalados por Luis Arce y su gobierno.

Estos autoprorrogados, en general, serían jueces que normalmente no permitirían la reelección de Evo Morales, y que en ese sentido va la pugna al interior del MAS, de dejar el paso libre a Arce para la reelección...

En realidad, Evo Morales está inhabilitado de antes. Ya existe una votación popular en 2016 que le dijo no a Evo Morales, (pero además existe una resolución de la propia CIDH que establece que el derecho humano a la reelección no existe. En tal sentido, esta situación de que necesitan del Tribunal Constitucional para que Evo no se presente en una elección es totalmente falso.

Este solamente es uno de los argumentos para encubrir a sus autoprorrogados, porque no sabemos si estos mismos autoprorrogados van a querer autoprorrogar después a Luis Arce. Ese es el tema.

Bloqueo de carreteras en medio de la pugna entre Evo morales y Luis Arce, en Parotani, Bolivia. Foto: Reuters.

Volviendo al orden del día, entonces, ¿Cuáles eran los proyectos que quería Arce poner al principio? ¿Cuáles eran los que ustedes querían poner al principio?

Luis Arce y su gobierno dictatorial pretendían o pretenden imponer una agenda de créditos porque están hundidos al país y nos tienen en una crisis económica galopante donde el país está con una escasez de combustible, con una escasez de dólares, con una terrible falta de empleo, con un déficit fiscal por onceavo año consecutivo. Entonces, buscan ahora tirar la mano ante los organismos internacionales para seguir endeudándonos en lugar de buscar un recambio del modelo económico fracasado que nos ha conducido a esta crisis.

Mientras tanto, en contrapartida, nosotros buscamos justamente que se logren tratar los proyectos de ley antiprórroga porque además del tema de la crisis económica del país, también tenemos una crisis en el sistema judicial que está totalmente prostituido y corrompido. Desde hace años atrás, el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Luis Arce han llevado adelante la degeneración total de este órgano judicial, donde si no portás el carné de militante del partido de gobierno o no pones plata para que tus procesos avancen, lamentablemente la justicia nunca llega.

Carlos Mesa habló de un intento de autogolpe.¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué significa esa idea de autogolpe?

Nosotros ratificamos esa situación con total movimiento del socialismo a buscar fuerza con uso de violencia, con secuestro a parlamentarios, con puñetes y patadas. Entonces, esta lógica del autoritarismo, el hecho de que hayan impedido estos mismos movimientos sociales el ingreso de la prensa a que se filmen todos los hechos suscitados en el parlamento, es algo que solo se vive en estados dictatoriales como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

En algunos medios ha salido que, al final, la ley de créditos que buscaba Arce se ha aprobado. ¿Es así?

Se han dado situaciones absurdas, como que alguien votó dos veces. Al haberse propiciado todos estos hechos irregulares en su votación, donde esta es una situación totalmente ilegal porque es como que yo levante mis dos manos y pretenda que se computen mis dos votos. En la mayoría no han alcanzado los votos suficientes que se requieren para la mayoría absoluta tal cual establece la Constitución Política del Estado. Entonces, no se ha aprobado este proyecto de ley.

Hemos visto también y se ha evidenciado que han existido falsos opositores que se han prestado y se han sometido al juego del masismo. Este tema ya va más allá de los créditos, va más allá de los proyectos antiprórroga. La lucha que estamos teniendo hoy por hoy dentro del Parlamento es una resistencia en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la libertad y de la dignidad.