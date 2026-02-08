Cómo el show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en un foco de debate político en EE.UU.

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se disputa este domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California, ha trascendido el ámbito del entretenimiento y se ha convertido en un foco de debate político, cultural y mediático en Estados Unidos.

El artista puertorriqueño, quien hará historia como el primer intérprete latino masculino en solitario en encabezar el show con un repertorio completamente en español, llega al evento en medio de una fuerte controversia impulsada por sectores conservadores y por el propio presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump rechaza el show y critica a Bad Bunny y Green Day

En los días previos al partido, el presidente Trump anunció que no asistirá al Super Bowl, señalando que se considera “ anti–Bad Bunny y Green Day ”, los artistas seleccionados para el espectáculo de medio tiempo y la apertura del evento, respectivamente.

El mandatario calificó la elección como una “terrible decisión” que, a su juicio, “solo siembra odio”, y aunque mencionó razones logísticas para justificar su ausencia, sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica cultural y política a la selección artística de la NFL.

Bad Bunny ha sido reconocido por su música y por abordar temas sociales como los derechos de los inmigrantes, mientras que Green Day mantiene una trayectoria de críticas a líderes políticos conservadores, lo que ha profundizado la tensión con el presidente y su base política.

Cómo el show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en un foco de debate político en EE.UU.

Petición de reemplazo

La controversia se amplificó con una petición en línea que reúne más de 100 mil firmas solicitando a la NFL retirar a Bad Bunny del espectáculo y reemplazarlo por el cantante country George Strait, argumentando que el show debería “unir al país” y reflejar una tradición musical estadounidense más clásica.

En paralelo, sectores del movimiento conservador Make America Great Again (MAGA) han organizado un evento alternativo denominado “All-American Halftime Show”, encabezado por Kid Rock, lo que evidencia la dimensión cultural e ideológica que ha adquirido el debate.

El trasfondo político también se vincula con declaraciones previas del artista. Durante los premios Grammy, Bad Bunny criticó la política migratoria estadounidense y lanzó un mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que provocó reacciones inmediatas del gobierno y de sectores conservadores.