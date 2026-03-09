SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    El oficialista Pacto Histórico se confirmó como la fuerza política más importante en el Senado colombiano, mientras que su carta presidencial Iván Cepeda lidera las encuestas. En la oposición, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella acaparan las preferencias del sector.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Gustavo Petro, presidente de Colombia, votando durante las elecciones legislativas, en Bogotá.

    Este domingo los colombianos eligieron a los senadores que legislarán para ellos en los próximos cuatro años, pero de paso, se definieron también los candidatos presidenciales que protagonizarán la campaña los próximos dos meses, de cara a los comicios de mayo. Algunas luces se arrojaron sobre el escenario electoral, y las dos grandes fuerzas políticas del país, el oficialista Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático, se confirmaron en su lugar.

    La jornada contó con tres votaciones: para la Cámara Baja, el Senado y consultas intrapartidistas para definir candidatos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que serán el 31 de mayo. El resultado es que habrá 16 candidatos a las presidenciales, pero de momento lideran las encuestas el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y el abogado Abelardo de la Espriella, de derecha radical y proveniente del “Movimiento de Salvación Nacional”. Esta última fuerza pasó con suerte el 3% necesario para entrar a la Cámara Alta.

    En tanto, la “discípula” del expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia, se aseguró en la consulta nacional la representación del Centro Democrático. Con miras a una primera vuelta el 31 de mayo, pero con un muy probable balotaje el 21 de junio, el rompecabezas de la política colombiana comienza a alinearse.

    El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista en su departamento de Bogotá, el 3 de octubre de 2019. Foto: Archivo DANIEL MUNOZ

    Los medios colombianos siguieron con mucha atención lo que ocurría en las votaciones por el Senado, ya que se elige a través de listas nacionales, a diferencia de la Cámara Baja. Así, el Pacto Histórico, el movimiento que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, subió su representación, pasando de 20 a 25 curules, en una cámara que cuenta con 102.

    Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, le sigue como fuerza política con 17 escaños. Así, volverá a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto puesto en las elecciones legislativas de 2022.

    Sin embargo, entre Pacto Histórico y Centro Democrático no alcanzan el 40% de los votos, por lo que su política de alianzas con partidos menores será clave.

    Así, con 13, 10, 10 y 9 curules respectivamente, el Partido Liberal, la Alianza Verde, el Partido Conservador y el Partido de la U se llevaron el “centro” del Senado. Es muy probable que estas cuatro fuerzas sean las que definan el destino del futuro gobierno, y si es capaz o no de llevar a cabo las reformas que se plantea: los senadores de estos partidos, en general, no tienen mucha lealtad partidaria y están divididos entre los que apoyan y los que rechazan al actual gobierno de izquierda.

    Abelardo de la Espriella.

    Tras la “victoria” de estas legislativas, en las que el Pacto Histórico aumento de 20 a 25 senadores, el candidato Iván Cepeda señaló: “Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones”. Cepeda, que es senador desde 2014, aparece más confirmado aún con este resultado, y las encuestas lo acompañan: el Centro Nacional de Consultoría le daba un 35,4% de las intenciones de voto, superando por lejos a Abelardo de la Espriella, con 16,7%.

    En el otro lado, curiosamente, el líder histórico de Centro Democrático, Álvaro Uribe, ni siquiera alcanzó la votación necesaria para ganarse un escaño en el Senado. Ocupando el puesto 25 de la lista del Centro Democrático, el expresidente mira por fuera, pero su “discípula”, Paloma Valencia celebra.

    También senadora, se impuso en una de las consultas intrapartidistas, “La gran consulta por Colombia”, en la que se disputó con otros ocho candidatos de la derecha colombiana. No contenta con eso, se impuso también por mayor cantidad de votos a las otras dos consultas, dando cuenta de su popularidad camino al 31 de mayo.

    “El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del neocomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor”, indicó Paloma Valencia en un discurso tras la victoria.

    Desde “otra izquierda”, más bien centrista, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se impuso en la “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”. Ahora bien, con menos de 600 mil votos, los medios colombianos especulan sobre si se retirará antes de la primera vuelta, dando su apoyo a otro candidato más popular.

    En su discurso, donde indicaba que su meta era la de “derrotar al uribismo”, no dejaba claro de todos modos su apoyo. Habiendo sido alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, tuvo que hacer frente a la pandemia, y se ha movido siempre entre el centro y la izquierda moderada.

    También por el centro, el matemático y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, vuelve a presentarse en las elecciones presidenciales. Sería su tercer intento, luego de 2018 y 2022.

    En tanto, el abogado Abelardo de la Espriella inscribió su candidatura con el movimiento Defensores de la Patria.

    En medio de este escenario, el presidente Petro parece estar despidiéndose la Casa de Nariño sin muchos problemas, y con una imagen positiva. Una encuesta de la revista Cambio dio cuenta de eso la semana pasada, asegurando que el 54,5% de los consultados tiene una “imagen positiva del mandatario”, contra un 38,4% que manifestó una percepción negativa.

    Al respecto, el mandatario escribió en X: “Gracias pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno y escribiré algunas cuantas cosas”.

