    Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía

    El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer el origen del incidente.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    El gobierno de Corea del Sur rechazó este sábado las acusaciones formuladas por Corea del Norte, que aseguró que Seúl habría lanzado drones espía hacia su territorio en al menos dos ocasiones durante los últimos meses.

    El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, calificó como “absolutamente falsas” las denuncias del Ejército norcoreano y afirmó que las Fuerzas Armadas de su país no utilizan drones como los que aparecen en las imágenes difundidas por la agencia estatal norcoreana KCNA. Asimismo, sostuvo que ninguna unidad militar surcoreana realizó operaciones de vuelo en las fechas señaladas por Pyongyang.

    Según informó la agencia Yonhap, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer el origen del incidente, mientras que el titular de Defensa planteó la posibilidad de que esta indagatoria se realice de manera conjunta con Corea del Norte.

    Las declaraciones se producen luego de que un portavoz del Ejército norcoreano acusara a Corea del Sur de haber lanzado dos drones espía, uno en septiembre de 2025 y otro hace apenas seis días, advirtiendo que Seúl debería prepararse para “pagar un alto precio”.

    En el mismo comunicado, publicado por KCNA, se aseguró que los aparatos fueron lanzados desde una “zona sensible de primera línea” del territorio surcoreano y posteriormente derribados sobre suelo norcoreano.

    La agencia estatal norcoreana difundió además imágenes de los drones que, según afirmó, fueron recuperados tras ser abatidos, junto con parte del material almacenado en sus cámaras, elevando así la tensión entre ambos países en medio de un escenario de alta sensibilidad militar en la península.

    Más sobre:Corea del SurCorea del NorteDronEspía

