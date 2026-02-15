Declaran alerta climática en Perú frente al desarrollo de “El Niño Costero” desde marzo

Imagen en las costas de Ancon, al norte del Perú

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) en Perú, consideró declarar alerta climática debido al desarrollo del llamado “Niño Costero” desde marzo de 2026.

Según la información por parte de la autoridad meteorológica peruana, se espera que el fenómeno se desarrolle desde marzo hasta noviembre del 2026. “Asimismo, es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio”, detallaron desde la Enfen.

Desde la entidad esperan que entre febrero y abril de 2026 existan precipitaciones entre normales y sobre lo normal en la costa norte, sin descartar eventos de fuerte intensidad entre marzo y abril especialmente.

Senamhi Perú

Por otro lado, se espera que los caudales hidrológicos se encuentren “sobre lo normal en la vertiente del Pacífico sin descartar eventos de crecidas repentinas”.

“Se recomienda a los tomadores de decisiones adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres. Se sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para las acciones correspondientes”, concluye en su último reporte la Enfen.

¿Qué es el niño costero?

El fenómeno explica el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico en la zona cercana al Ecuador.

A diferencia de El Niño, la variante del Niño Costero tiene un efecto más acotado a las costas de Ecuador y Perú, aunque también con la posibilidad de afectar el tiempo en Chile.

El aumento de las temperaturas llevan a variaciones en las corrientes de la zona, como por ejemplo la corriente de Humboldt. Lo anterior lleva a afectaciones en la producción pesquera y la posibilidad del aumento de las lluvias y tormentas.