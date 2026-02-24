EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

Imagen @WhiteHouse en X

En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Trump buscará entregar a los estadounidenses información sobre la economía y revelar nuevas medidas destinadas a reducir los costos, todo esto con miras a las elecciones de medio mandato de noviembre, comicios en los que los republicanos no tendrían buenos resultados.

El tema oficial del discurso, según funcionarios de la Casa Blanca familiarizados con el borrador que hablaron con el diario The Wall Street Journal, es “Estados Unidos a los 250: Fuerte, Próspero y Respetado”, en referencia al 250º aniversario de la fundación del país. El discurso enfatizará la idea del excepcionalismo estadounidense, y el presidente planea incluir historias de norteamericanos que dicen haberse beneficiado de sus políticas, según los funcionarios.

El presidente y su partido parecen vulnerables, ya que encuestas recientes muestran que la aprobación general de Trump es baja y los republicanos están perdiendo terreno en temas clave, como la inmigración. Además, la semana pasada, la Corte Suprema anuló uno de los principales pilares de su política económica y exterior al dictaminar que carecía de la facultad para imponer muchos de sus amplios aranceles.

Aunque se espera que Trump se centre en cuestiones internas, sus crecientes amenazas de lanzar ataques militares contra Irán por su programa nuclear ensombrecen su discurso, indicó la prensa.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, dará la respuesta del Partido Demócrata tras el discurso de Trump. El senador de California, Alex Padilla, quien acaparó titulares nacionales el año pasado tras ser obligado a tirarse al suelo y esposado por agentes federales, dará la respuesta del partido en español.

El discurso ante una sesión conjunta del Congreso le brindará al presidente una plataforma destacada para promover su agenda. Se espera que presente políticas destacadas, como los recortes de impuestos aprobados por los republicanos en el Congreso el año pasado y los esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos recetados. Planea solicitar al Congreso que apruebe una legislación que codifique el marco de salud que publicó a principios de este año, el cual exige redirigir los subsidios federales de las aseguradoras a los consumidores. Si bien algunos republicanos elogiaron el plan, hasta ahora han mostrado poco interés en abordarlo durante un año electoral de mitad de mandato.

“Será un discurso largo”, dijo Trump, “porque tenemos mucho de que hablar”.

El presidente pasó parte del fin de semana preparándose para el discurso del martes revisando el discurso con un pequeño grupo de asesores, dijeron a The New York Times funcionarios familiarizados con sus planes.

Trump ha evitado durante mucho tiempo la preparación tradicional para eventos importantes, como discursos conjuntos ante el Congreso o debates presidenciales. No le gusta practicar la lectura del discurso en voz alta, pero dedicó tiempo a repasar la configuración de la Cámara de Representantes, según las fuentes.

Los votantes han tenido una visión cada vez más negativa del desempeño de Trump desde su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso el año pasado. Un 41% aprueba actualmente su gestión, mientras que un 57% la desaprueba, según un promedio de encuestas realizadas por la organización no partidista Cook Political Report. En marzo pasado, la desaprobación superó a la aprobación en 2 puntos, en comparación con la diferencia de 16 puntos actual.

Según una encuesta del Wall Street Journal del mes pasado, la mayoría de los votantes desaprueba la gestión del presidente en materia de economía, inmigración, aranceles, política exterior y atención médica. La seguridad fronteriza sigue siendo uno de los temas clave de la agenda que cuenta con amplia aprobación. El descontento con la gestión de la inflación por parte de Trump fue particularmente fuerte, con un 58% de desaprobación, 17 puntos porcentuales más que los que la aprobaron.

Se espera que el presidente presente varias políticas internas nuevas destinadas a abordar la asequibilidad durante su discurso, según funcionarios de la Casa Blanca.

Entre ellos: Trump anunciará formalmente los compromisos de protección al contribuyente que la administración negoció con las principales empresas tecnológicas, que exigen que estas paguen el aumento de los costos de electricidad en las comunidades donde se construyen nuevos centros de datos de IA, según los funcionarios. Se espera que el presidente declare que las empresas se han comprometido a “financiarse a sí mismas” para evitar que los precios de la electricidad se disparen para los consumidores, según los funcionarios.

The Wall Street Journal indicó que Ross Worthington, redactor de discursos de Trump desde hace mucho tiempo, dirigió la redacción del discurso. El presidente, quien suele evitar la preparación tradicional de discursos, dedicó tiempo durante el fin de semana a revisar el texto y a realizar sus propias modificaciones, según un funcionario de la Casa Blanca. Sin embargo, Trump suele desviarse del guion, incluso en discursos formales. Su discurso conjunto ante el Congreso el año pasado duró más de 90 minutos.

El presidente destacará lo que sus asesores describen como avances en la seguridad fronteriza y los esfuerzos para acabar con los delitos violentos, señalando una caída en las tasas de asesinatos en las grandes ciudades de Estados Unidos como evidencia de que sus políticas están dando sus frutos.