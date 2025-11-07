El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

Funcionarios de la administración Trump informaron el miércoles al Congreso de Estados Unidos que el país no planea lanzar ataques en Venezuela y que no tiene justificación legal para ningún ataque actual contra objetivos terrestres.

Esto ocurrió durante una reunión informativa en la que participaron los congresistas y el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un funcionario de la oficina de Asesoría Legal (OLC) de la Casa Blanca.

De acuerdo a cuatro fuentes citadas por CNN, durante la sesión a puerta cerrada, y de carácter confidencial, se informó a los legisladores que la opinión emitida por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia para justificar los ataques contra presuntos barcos narcotraficantes no permite ataques dentro de Venezuela ni en ningún otro territorio.

Además, los informantes indicaron al medio que la “orden de ejecución” que dio inicio a la campaña militar estadounidense contra presuntos barcos narcotraficantes, que comenzó en septiembre, tampoco se extiende a objetivos terrestres. Aunque las mismas fuentes señalaron que los funcionarios de gobierno no descartaron posibles acciones futuras.

Según una de estas fuentes familiarizadas con el documento, la opinión existente de la OLC incluye una lista de 24 cárteles y organizaciones criminales diferentes con base en América Latina que, según afirma, la administración está autorizada a combatir.

Mientras tanto, la administración Trump está solicitando una opinión legal independiente al Departamento de Justicia para justificar el lanzamiento de ataques contra objetivos terrestres sin necesidad de pedir al Congreso que autorice el uso de la fuerza militar.

El ejército estadounidense ha realizado hasta ahora 16 ataques contra supuestos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, matando al menos a 67 personas.