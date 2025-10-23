SUSCRÍBETE
Mundo

El Papa y el rey Carlos III rezan juntos: un momento histórico

En la Capilla Sixtina, durante una celebración presidida por León XIV, tuvo lugar este jueves un hecho inédito desde hace cinco siglos: un Papa católico y un rey anglicano rezaron juntos. El rey Carlos III se convierte así en el primer monarca británico en rezar públicamente con un Pontífice desde el cisma anglicano.

Por 
RFI
El rey Carlos III se convirtió en el primer monarca inglés en 500 años en rezar con el Pontífice de la Iglesia Católica.

La ceremonia combinó tradiciones católicas y anglicanas y marca un nuevo acercamiento entre las dos Iglesias. El oficio, que duró unos 30 minutos, supone un acto inédito desde el nacimiento del anglicanismo en 1534, cuando el rey Enrique VIII rompió con Roma.

El pontífice León XIV y el arzobispo de York Stephen Cottrell presidieron la celebración bajo los famosos frescos de Miguel Ángel, en presencia de prelados católicos y anglicanos, así como de responsables políticos y diplomáticos.

El coro de la Capilla Sixtina acompañó al de la Capilla de San Jorge de Windsor, y el tema central de la oración fue la protección de la naturaleza, una señal de la convergencia entre ambas Iglesias en cuestiones medioambientales.

Unos minutos antes, el papa León XIV recibió al monarca de 76 años, que ejerce como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, en una audiencia privada.

Carlos III, acompañado por su esposa Camila, se dirigió al papa en inglés, en un ambiente cordial, e intercambió regalos con él. La visita llega en un contexto delicado para Carlos III, ya que su hermano Andrés afronta nuevas y comprometedoras revelaciones en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein.

La religión anglicana nació en 1534, en una escisión provocada por el rey Enrique VIII de Inglaterra, por la negativa del papa a anular su matrimonio con Catalina de Aragón.

En 1961, la madre de Carlos III, Isabel II, se convirtió en la primera monarca británica en visitar el Vaticano desde el cisma entre católicos y anglicanos.

Un rey británico está obligado por ley a ser protestante

William Gibson, profesor de historia eclesiástica en la Universidad Oxford Brookes, recordó que el soberano británico está obligado por ley a ser protestante.

“De 1536 a 1914, no hubo relaciones diplomáticas oficiales entre Reino Unido y la Santa Sede”, explicó el profesor universitario. Reino Unido, de hecho, abrió una embajada en el Vaticano en 1982.

En 2013, se suavizó ligeramente la ley para permitir que los miembros de la familia real que se casaran con católicos conservaran su lugar en el orden de sucesión, explicó Gibson. Hasta entonces, si lo hacían, debían renunciar a toda aspiración al trono.

A diferencia de la Iglesia católica romana, la Iglesia anglicana ordena mujeres y permite que los sacerdotes se casen. Por primera vez en su historia, acaba de nombrar a una mujer como su máxima autoridad, Sarah Mullally, una madre de familia de 63 años que asumirá sus funciones oficiales en enero de 2026.

La Iglesia de Inglaterra, en declive, cuenta con unos 20 millones de fieles bautizados, pero calcula que sus practicantes habituales son algo menos de un millón, según estadísticas de 2022.

