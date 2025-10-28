SUSCRÍBETE
Mundo

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

La medida plantea nuevas preguntas sobre el despliegue militar que EE.UU. realiza en el Caribe y que Venezuela teme que pueda derivar en una invasión.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Buques destructores que EE.UU. ordenó desplegar cerca de las costas de Venezuela. Foto: Archivo

Citando como fuente a tres funcionarios estadounidenses, la agencia Reuters informó este martes que el Pentágono ha solicitado a oficiales militares norteamericanos involucrados en la expansión de las operaciones del presidente Donald Trump en Latinoamérica que firmen acuerdos de confidencialidad (NDA).

Esto plantea nuevas preguntas sobre el despliegue militar que EE.UU. realiza en el Caribe y que Venezuela teme que pueda derivar en una invasión, indicó Reuters.

Esta medida es sumamente inusual, dado que los oficiales militares estadounidenses ya están obligados a proteger los secretos de seguridad nacional del público, y se produce mientras legisladores del Congreso afirman que se les mantiene al margen de información sobre aspectos clave de la misión.

Los funcionarios que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato desconocían cuántos miembros del Departamento de Defensa de EE.UU. habían sido invitados a firmar los acuerdos y no ofrecieron más detalles sobre el alcance de los NDA.

Si bien el Departamento de Defensa ha recurrido a NDA ocasionalmente desde que Pete Hegseth asumió el cargo en enero, no se había informado previamente sobre el uso de acuerdos de confidencialidad por parte del Pentágono específicamente para actividades en Latinoamérica.

El Pentágono anunció la semana pasada el despliegue del grupo de portaaviones Gerald Ford en Latinoamérica, intensificando un refuerzo militar que, según los expertos, supera con creces cualquier requisito para operaciones antinarcóticos, la intención declarada de la misión estadounidense hasta el momento.

