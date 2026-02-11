SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Estados Unidos continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

    Entre las operaciones autorizadas están el mapeo geológico, el análisis de yacimientos y otras tareas relacionadas que facilitan el inicio de la explotación petrolera.

    Por 
    Europa Press

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha relajado este martes las restricciones impuestas a Venezuela con una serie de medidas entre las que destaca la licencia general que permite a las empresas de servicios petroleros operar en el país latinoamericano, dentro del nuevo marco de relaciones entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

    Así lo ha comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento dentro de un breve comunicado en el que ha notificado la emisión de licencias generales que autorizan “el suministro de determinados artículos y servicios a Venezuela”; “determinadas transacciones necesarias para las operaciones portuarias y aeroportuarias”, y “determinadas actividades relacionadas con el petróleo de origen venezolano”.

    En concreto, esta última permite a las empresas estadounidenses explorar, desarrollar y producir petróleo y gas natural en Venezuela bajo condiciones limitadas. Entre las operaciones autorizadas están el mapeo geológico, el análisis de yacimientos y otras tareas relacionadas que facilitan el inicio de la explotación petrolera.

    Por otra parte, el documento indica también que lo expuesto no autoriza transacción alguna que involucre a personas o entidades constituidas en la legislación de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como tampoco permite transacciones con personas o entidades venezolanas o estadounidenses bajo control o propiedad de empresas conjuntas radicadas en China o con personas que residan en el gigante asiático.

    De este modo, la Administración de Donald Trump continúa flexibilizando su marco sancionador contra Venezuela para impulsar la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país, un proceso iniciado el 7 de enero, cuando el Ejecutivo estadounidense comenzó a levantar restricciones a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo tras la intervención militar para capturar a Maduro, el pasado 3 de enero.

