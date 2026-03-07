SUSCRÍBETE
    Mundo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas fatales ni personas desaparecidas, aunque se mantiene el monitoreo sobre la evolución de los hospitalizados.

    Sebastián Escobar F. 
    Sebastián Escobar F.
    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Una explosión sacudió la ciudad de Trujillo, en Perú, durante la madrugada de este sábado 7 de marzo y dejó un saldo de al menos 33 personas heridas en la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Panamericana del distrito Víctor Larco Herrera.

    El incidente ocurrió alrededor de las 3.30 A.M, cuando el local albergaba a decenas de asistentes que disfrutaban de la presentación musical del grupo Amor Rebelde. El estallido se produjo en pleno espectáculo, lo que generó una estampida y escenas de pánico tanto dentro como fuera del establecimiento.

    Según información de SOLTV, tras la detonación los asistentes comenzaron a correr en distintas direcciones mientras algunos quedaban tendidos en el suelo producto de la onda expansiva y la confusión. Imágenes difundidas por el medio muestran mesas volcadas, vidrios rotos y varias personas lesionadas, muchas de ellas con manchas de sangre en sus prendas, intentando abandonar el lugar entre gritos y momentos de conmoción.

    En la parte exterior del local el caos continuó mientras los afectados eran evacuados y otros deambulaban desorientados, evidenciando la magnitud del impacto.

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Primeros reportes

    El primer reporte oficial, emitido por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad a las 7:30 de la mañana y difundido por Prensa Total de Trujillo, confirmó que la cifra de lesionados se elevó a 33, entre ellos menores de edad.

    De acuerdo con un informe elaborado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Geresa, los heridos fueron atendidos en dos de los principales centros médicos de la provincia. El Hospital Belén de Trujillo mantiene bajo observación a 17 pacientes, mientras que el Hospital Regional Docente de Trujillo recibió a otras 16 personas, una de ellas en la unidad de shock trauma.

    Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas fatales ni personas desaparecidas, aunque se mantiene el monitoreo sobre la evolución de los hospitalizados.

    La emergencia activó además un amplio despliegue de recursos por parte de las autoridades. Se movilizaron dos ambulancias —una perteneciente al SAMU Geresa— junto a cuatro profesionales de salud y dos pilotos de ambulancia. La Compañía General de Bomberos Voluntarios destinó una unidad al lugar, mientras que la Policía Nacional acudió con tres camionetas para asegurar la zona y facilitar las labores de evacuación.

    En paralelo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para determinar el origen del artefacto explosivo y establecer posibles responsabilidades. Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a testigos y la recolección de evidencias en el lugar del incidente.

