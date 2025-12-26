SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Fe, tradición y resiliencia en tiempos de guerra: cómo se celebró la Navidad en los distintos países del mundo

    Desde misas multitudinarias en el Vaticano hasta celebraciones en playas, zonas de conflicto y países donde los cristianos son minoría, millones de personas conmemoraron el nacimiento de Jesucristo con costumbres locales.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    Fe, tradición y resiliencia en tiempos de guerra: Cómo se celebró la Navidad en los distintos países del mundo. Foto: X/Noticias del Vaticano

    En su primera Navidad como Papa, León XIV celebró la noche del miércoles la misa del gallo y aprovechó para enviar un mensaje de “caridad y esperanza” al mundo. Animó a Rusia y Ucrania a tener el “valor” de negociar de forma “directa” el final de la guerra, e incidió en la situación humanitaria en Gaza.

    En el servicio con miles de fieles en la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV también lamentó las condiciones para las personas sin hogar en todo el mundo y la destrucción causada por las guerras que agitan el mundo.

    Subrayó que “ha amanecido un nuevo día” y “también nosotros formamos parte de este nuevo comienzo, aunque pocos todavía lo crean: la paz es real y ya está entre ustedes”, según informó Noticias del Vaticano.

    Tal como los creyentes que acompañaron al Papa, muchas personas en el mundo celebraron el día de Navidad, una festividad que celebra el nacimiento de Jesucristo, pero que ha sido adoptada por millones de personas en el globo más allá del cristianismo, con una misa tradicional, mientras que otros disfrutaron de la fiesta con tiramisú en la playa Bondi de Sídney o viendo un desfile de soldados ucranianos en Lviv.

    En Belén, los cristianos celebraron su primera Navidad festiva en más de dos años cuando la ciudad ocupada de Cisjordania surgió de la sombra de la guerra en Gaza. Cantaron villancicos y tocaron música tradicional palestina, combinando una celebración de la Navidad con su propia identidad nacional, según constató la cadena qatarí Al Jazeera.

    Multitudes se congregaron en Belén antes de la tradicional misa de medianoche en la iglesia de la Natividad la víspera de Navidad, el 24 de diciembre. Foto: X

    En Australia, la Navidad se celebró al aire libre y en pleno verano, con personas reunidas en la playa de Bondi, compartiendo comida y disfrutando del día festivo junto al mar.

    A raíz de los tiroteos en Bondi y el ataque a la sinagoga de Manchester, Reino Unido, el rey Carlos III envió un mensaje de Navidad para instar a la nación a “nunca perder de vista” en un mundo divisivo de los valores de la Segunda Guerra Mundial de “coraje y sacrificio” y espíritu comunitario. También elogió la “valentía espontánea” de aquellos que se pusieron a “dañar para defender a otros”.

    En EE.UU., la festividad combinó tradición y simbolismo, con actividades familiares y eventos oficiales como el seguimiento del recorrido de Santa Claus a través del sistema NORAD.

    En Siria, los cristianos celebraron con actos religiosos y encuentros comunitarios en barrios históricos como Bab Touma, manteniendo la tradición pese a la crisis del país. En Pakistán, la comunidad cristiana celebró la Navidad con misas en catedrales e iglesias, pese a ser una minoría religiosa. En Myanmar, los cristianos asistieron a oraciones y ceremonias religiosas en catedrales, en un contexto de inestabilidad política.

    En Irak, los cristianos asistieron a misas de Nochebuena en iglesias del centro de la capital, Bagdad, bajo estrictas medidas de seguridad. En Kenia, en tanto, la Navidad tuvo un fuerte componente religioso, con vigilias y misas multitudinarias. Muchas familias destinaron gran parte de sus ingresos a la celebración.

    En Bucha, Ucrania, la comunidad local organizó una tradicional marcha navideña con trajes étnicos, desde la iglesia de San Andrés hasta el árbol de Navidad de la ciudad. Foto: X

    En Ucrania, los soldados celebraron la Nochebuena en el frente de Kharkiv, mientras en Lviv se realizó un desfile militar. Las celebraciones estuvieron marcadas por la guerra y la resiliencia.

    En Alemania, las personas se reunieron en plazas céntricas para participar en tradiciones como el repique de campanas en Nochebuena.

    El mercado navideño de Duisburgo, Alemania, abrió a mediados de diciembre. Más de 100 puestos se alinean en la calle comercial justo enfrente de la estación central. En la parte trasera hay una gran noria y también una pista de patinaje sobre hielo. Foto: X

