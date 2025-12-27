Gobierno de Petro inscribe comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

El Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, inscribió este viernes ante la autoridad electoral el comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa impulsada por el Ejecutivo tras el estancamiento de varias de sus reformas sociales en el Congreso.

Según explicó el representante del Gobierno, Antonio Sanguino, este mecanismo busca viabilizar los cambios que el Gobierno esperaba concretar mediante reformas como la de salud, rechazada por el Congreso hace dos semanas.

“El Gobierno y el presidente Petro han considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo y que debe ser encabezada por los liderazgos sociales y populares más importantes del país”, señaló el ministro, quien lideró el trámite de inscripción del comité.

Al tratarse de una iniciativa que debe ser presentada ante el Congreso de la República, se requiere el respaldo del 5 % del censo electoral, lo que equivale a cerca de tres millones de firmas.

Con la inscripción de este comité, integrado por nueve personas, se dio inicio formal al proceso de recolección de apoyos ciudadanos para que, según recalcó Sanguino, “el poder constituyente se exprese”.

El ministro indicó que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente apunta a retomar y profundizar el espíritu reformista de la Constitución de 1991, además de “desbloquear institucionalmente” la posibilidad de impulsar reformas sociales, políticas y de justicia que han enfrentado obstáculos en su tramitación legislativa.

Tras la inscripción, la Registraduría Nacional dispone de un plazo de ocho días hábiles para verificar si el comité cumple con los requisitos legales y, de ser así, autorizar el inicio formal de la recolección de firmas.

En caso de prosperar, la iniciativa podría llegar al Congreso el 20 de julio de 2026, fecha en que se instalará el próximo periodo legislativo.

Por su parte, el presidente Petro destacó la inscripción del comité en su cuenta de X, donde afirmó que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026, para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, mientras que los comicios presidenciales se realizarán el 31 de mayo, con una eventual segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

No es la primera vez que Petro plantea la convocatoria a una asamblea constituyente, propuesta que ha generado fuertes críticas desde la oposición y entre expertos en derecho constitucional, quienes advierten sobre su alcance y las posibles implicancias para el orden institucional del país.