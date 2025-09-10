Jueza federal frena temporalmente el despido de la gobernadora de la FED ordenado por Trump

Una jueza federal de Estados Unidos frenó de forma temporal el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, ordenado por el presidente Donald Trump, quien la acusa de fraude hipotecario. Cook permanecerá en el cargo mientras se resuelve la impugnación a su destitución.

La jueza Jia Cobb aceptó la petición de la funcionaria y señaló que las acusaciones no representan una base legal suficiente para apartarla de la Fed. “La mejor interpretación de la disposición sobre causa justificada es que los motivos para destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores se limitan a cuestiones relacionadas con el comportamiento de un gobernador en el cargo y con si ha desempeñado fiel y eficazmente sus funciones legales”, sostuvo en su fallo, citado por Bloomberg.

Además, Cobb consideró que las publicaciones en redes sociales del director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, y del propio Trump no constituyen una notificación formal adecuada de las acusaciones.

Cook podrá participar en la próxima reunión de la Fed

Gracias a esta resolución, Lisa Cook podrá asistir a la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, fijada para el 16 y 17 de septiembre, donde se votará una posible bajada de los tipos de interés.

El Departamento de Justicia mantiene abierta una investigación luego de que Pulte denunciara que la gobernadora incluyó de manera fraudulenta viviendas en Míchigan y Georgia como “residencia principal” para obtener condiciones hipotecarias más ventajosas en 2021.

Una batalla legal inédita en la Reserva Federal

Cook rechaza los señalamientos y presentó a finales de agosto una demanda en un juzgado federal de Washington. En ella sostiene que Trump “carece de la autoridad necesaria” para interrumpir su mandato, que debía terminar en 2028, y denuncia un “intento ilegal y sin precedentes” de desalojarla del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el órgano encargado de la política monetaria de la Fed.

La salida forzada de Cook le daría a Trump la posibilidad de asegurar una mayoría de cuatro de los siete puestos de la Junta de Gobernadores, después de que Adriana Kugler anunciara el 1 de agosto su renuncia anticipada.

Nombrada por el expresidente Joe Biden en 2022, Lisa Cook hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en integrar la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington.