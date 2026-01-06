SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La ofensiva del nuevo gobierno venezolano contra periodistas nacionales y extranjeros

    La detención de 14 reporteros en los alrededores de la Asamblea Nacional durante la jornada del lunes marca la continuidad del conflicto de las autoridades chavistas con la prensa.

    Por 
    Diego Quivira
    Asamblea Nacional de Venezuela, donde múltiples periodistas fueron detenidos el lunes. Fuente: Archivo

    Revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube”, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), en su cuenta de X durante la tarde del lunes. Era solo el comienzo de la instalación de la Asamblea Nacional –el Parlamento venezolano–, en lo que fue una jornada marcada por la detención y posterior liberación de múltiples reporteros.

    En un comienzo, de acuerdo a las redes sociales del SNTP, fueron siete los periodistas detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Todo esto en el contexto de la cobertura de las primeras horas de actividad de la nueva Asamblea Nacional, que tomó lugar en el Palacio Federal Legislativo en el centro de Caracas.

    Tres horas después, el número de reporteros afectados se duplicó: “Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene”. Del total de reporteros detenidos, 13 eran corresponsales de medios internacionales y uno pertenecía a un medio venezolano.

    Con el pasar de las horas, el sindicato fue registrando la liberación de los detenidos en el palacio. De acuerdo a la entidad, cinco de ellos habían sido detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

    En la noche del lunes, seis horas después del comienzo de las detenciones, se consignó la liberación de los 14 periodistas, donde uno de ellos fue deportado del país. De acuerdo al SNTP, “estas detenciones ocurrieron dentro de la Asamblea Nacional, en los alrededores y en Altamira”.

    “Es un saldo alarmante frente al que reiteramos nuestra exigencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo, el cese de la persecución y la libertad de los 23 periodistas y trabajadores de medios en Venezuela que permanecen detenidos”, publicó el SNTP en su cuenta de X durante la noche del lunes.

    Más sobre:VenezuelaCaracasAsamblea NacionalSNTPperiodistasDGCIMSebinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano

    “Marca un gran precedente para las niñas”: Boric destaca asunción de Chevesich como presidenta de la Corte Suprema

    Blanco en su despedida de la presidencia de la Suprema: “Enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial”

    Chevesich asume presidencia de la Corte Suprema reconociendo “años horribles” del Poder Judicial y asegura un “trato igualitario”

    La arremetida de los libertarios contra la Suprema por fallo que elevó penas de condenados por delitos de lesa humanidad

    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    Lo más leído

    1.
    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    2.
    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    3.
    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    4.
    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    5.
    Guaidó ante críticas de Boric por intervención de EE.UU en Venezuela: “¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar sometido al pueblo venezolano durante más años?"

    Guaidó ante críticas de Boric por intervención de EE.UU en Venezuela: “¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar sometido al pueblo venezolano durante más años?"

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    “Marca un gran precedente para las niñas”: Boric destaca asunción de Chevesich como presidenta de la Corte Suprema
    Chile

    “Marca un gran precedente para las niñas”: Boric destaca asunción de Chevesich como presidenta de la Corte Suprema

    Blanco en su despedida de la presidencia de la Suprema: “Enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial”

    Chevesich asume presidencia de la Corte Suprema reconociendo “años horribles” del Poder Judicial y asegura un “trato igualitario”

    Cámara Chilena de Infraestructura Digital se reúne con diputado Pino por agenda para enfrentar piratería
    Negocios

    Cámara Chilena de Infraestructura Digital se reúne con diputado Pino por agenda para enfrentar piratería

    Fitch Ratings alerta por rol de Estados Unidos en la región tras captura de Nicolás Maduro

    SEA revierte su decisión inicial y aprueba proyecto de Cerro Negro ubicado en la Región de Valparaíso

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026
    Tendencias

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Todo marcha según el plan: Ruy Barbosa avanza puestos en el Rally Dakar
    El Deportivo

    Todo marcha según el plan: Ruy Barbosa avanza puestos en el Rally Dakar

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile

    El confuso momento de Mickey Rourke, una estrella ochentera en caída

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano
    Mundo

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano

    Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

    La ofensiva del nuevo gobierno venezolano contra periodistas nacionales y extranjeros

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso