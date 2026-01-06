La ofensiva del nuevo gobierno venezolano contra periodistas nacionales y extranjeros

“Revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube”, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), en su cuenta de X durante la tarde del lunes. Era solo el comienzo de la instalación de la Asamblea Nacional –el Parlamento venezolano–, en lo que fue una jornada marcada por la detención y posterior liberación de múltiples reporteros.

En un comienzo, de acuerdo a las redes sociales del SNTP, fueron siete los periodistas detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Todo esto en el contexto de la cobertura de las primeras horas de actividad de la nueva Asamblea Nacional, que tomó lugar en el Palacio Federal Legislativo en el centro de Caracas.

#AlertaSNTP | Al menos siete periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este #5Ene, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores.

Hasta ahora, tres fueron liberados y urgimos a las autoridades para… — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

Tres horas después, el número de reporteros afectados se duplicó: “Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene”. Del total de reporteros detenidos, 13 eran corresponsales de medios internacionales y uno pertenecía a un medio venezolano.

Con el pasar de las horas, el sindicato fue registrando la liberación de los detenidos en el palacio. De acuerdo a la entidad, cinco de ellos habían sido detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En la noche del lunes, seis horas después del comienzo de las detenciones, se consignó la liberación de los 14 periodistas, donde uno de ellos fue deportado del país. De acuerdo al SNTP, “estas detenciones ocurrieron dentro de la Asamblea Nacional, en los alrededores y en Altamira”.

“Es un saldo alarmante frente al que reiteramos nuestra exigencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo, el cese de la persecución y la libertad de los 23 periodistas y trabajadores de medios en Venezuela que permanecen detenidos”, publicó el SNTP en su cuenta de X durante la noche del lunes.