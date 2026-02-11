SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    En un comunicado, el Servicio de Acción Exterior de la UE ha llamado a “todas las partes” a abstenerse de tomar “medidas unilaterales” que incrementen las tensiones.

    Europa Press
    (Foto de ARCHIVO) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    La Unión Europea (UE) ha calificado como ilegales y “contraproducentes” los nuevos pasos dados por el gabinete de seguridad de Israel con una reforma de la administración de Cisjordania que amplía competencias para autorizar la construcción de nuevos asentamientos, confiscar terrenos o asumir el funcionamiento y mantenimiento de lugares religiosos.

    En un comunicado, el Servicio de Acción Exterior de la UE ha llamado a “todas las partes” a abstenerse de tomar “medidas unilaterales” que incrementen las tensiones y que “erosionen las posibilidades de una solución negociada” en un momento en el que se están llevando a cabo “esfuerzos internacionales coordinador” para garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo.

    “Los nuevos pasos aprobados por el gabinete de seguridad de Israel para Cisjordania son contraproducentes e incompatibles con el Derecho Internacional. Generan el riesgo de socavar los esfuerzos internacionales en curso encaminados a la estabilización y al avance de los esfuerzos pacíficos en la región”, ha esgrimido la UE.

    El escrito, firmado por la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas; la comisaria de Democracia, Dubravka Suica; y la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib; se recuerda que la UE “mantiene desde hace tiempo” una posición de no reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde junio de 1967, “en consonancia con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU”.

    Además, ha sostenido que las decisiones que afectan a la aplicación del Protocolo de Hebrón entre Israel y la Autoridad Palestina, como asumir el funcionamiento de espacios dedicados al culto, “ponen en riesgo el delicado ‘statu quo’ de los lugares religiosos”.

    “La UE reitera su compromiso inquebrantable con una paz duradera y sostenible, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la base de la solución de dos Estados, con el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo, soberano y viable viviendo uno junto al otro en paz, seguridad y reconocimiento mutuo”, concluye el comunicado.

    Medida también es criticada por Estados Unidos

    El pasado domingo el gabinete de seguridad israelí aprobó una reforma de la administración de Cisjordania con medidas como la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando una situación instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.

    El plan también incluye la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda localizar a las propietarias de un terreno y poder hacerle una oferta para su compra. Hasta ahora era un dato confidencial. Además, deroga una norma que prohíbe a personas no musulmanas comprar tierras en la zona que data del periodo en el que Jordania controlaba Cisjordania y crea una “autoridad municipal específica” para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y mantenimiento del lugar.

    La medida, criticada duramente por la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), llevó este lunes a ocho países -entre ellos Arabia Saudí, Jordania, Egipto y Qatar- a emitir un comunicado conjunto tildando de “ilegal” este paso y recordando que “Israel no tiene soberanía en los Territorios Palestinos Ocupados”, por lo que la decisión supone “una violación flagrante del Derecho Internacional” que “socava la solución de dos Estados”.

    Ya este martes, Estados Unidos reiteró el rechazo a la anexión del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, alegando que “una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y va en línea con el objetivo de estado Administración de lograr la paz en la región”.

