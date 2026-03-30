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    Las denuncias de acoso sexual que complican al periodismo y al gobierno colombiano en plena campaña presidencial

    Un “Me Too” que nace en el seno de Caracol Televisión se ha extendido a distintos ámbitos, con una avalancha de denuncias que terminó llegando a la política, e involucrándose en la carrera presidencial.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Manifestación feminista en Colombia.

    Las denuncias a dos presentadores de un medio de comunicación colombiano terminaron abriendo un gran debate en el país, y hasta metiéndose en la carrera presidencial. Esto luego de que en Caracol Televisión un grupo de mujeres realizara denuncias contra los presentadores y periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

    A partir de entonces, desvinculaciones entre medio y con otros casos dándose a conocer, Colombia empezó un movimiento que terminó poniendo en dificultades a la candidatura oficialista de Iván Cepeda. Esto después de un gobierno de izquierda que ha mantenido figuras acusadas de acoso sexual en cargos altos del Estado.

    Los periodistas de Caracol Televisión Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.

    La cadena de hechos empezó con Orrego y Vargas, dos presentadores de Caracol Televisión que fueron acusados de acoso por otras trabajadoras del medio. De ahí, bajo el hashtag #Yotecreocolega, rápidamente las acusaciones dejaron de limitarse a los dos periodistas.

    El canal admitió en un comunicado las denuncias de acoso sexual y terminó desvinculando a ambos rostros, que eran conocidos desde hace décadas. De todos modos, el movimiento ya no se trataba de ellos dos, y testimonios de periodistas de distintos medios se fueron sumando en las redes, donde se repetían patrones similares. “Hombres con poder intimidando, tocando, besando sin consentimiento y maltratando cuando las periodistas decidían confrontarlos. Acorralando a las colegas en pasillos, en carros y durante misiones periodísticas”, resumen desde el diario El País.

    Este jueves, el Ministerio del Trabajo colombiano pasó a iniciar un proceso de inspecciones a medios de comunicación, en miras a prevenir el acoso laboral y sexual. En un comunicado, la cartera indicó que puso en marcha una “estrategia sin precedentes” orientada a prevenir el acoso laboral y sexual que se realizó en Caracol Televisión, y luego continuará con visitas a otros medios privados como RCN y el estatal RTVC.

    La senadora colombiana Paloma Valencia.

    Según informó el sábado el diario bogotano El Tiempo, la Fiscalía, en un lapso de apenas tres días, reportó la recepción de más de 50 denuncias por presunto acoso sexual y laboral, “una cifra que evidencia la magnitud de una problemática que durante años se mantuvo bajo reserva en redacciones y estudios de televisión”.

    Pero la historia no se cierra ahí, ya que Colombia se encuentra en plena campaña electoral y el candidato oficialista, Iván Cepeda, tiene una ventaja amplia en las encuestas. En ese sentido, la candidata de la derecha, Paloma Valencia, denunció un caso de acoso sexual ocurrido en el interior del gobierno, y precisamente en el Ministerio de la Igualdad.

    En un evento de campaña, Valencia reveló que Acxan Duque, viceministro de Igualdad, envió una foto con contenido sexual sin su consentimiento a una funcionaria. La candidata publicó así un pantallazo de WhatsApp en el que se ve que Duque envió una foto en la que aparece desnudo, y la respuesta: “Este mensaje es una falta de respeto grave”.

    El abogado no tardó tres horas en renunciar a su puesto, y la candidata señaló, después de enterarse: “Así tiene que ser. A las mujeres no se les acosa. Es asqueroso lo que pasa en este Gobierno. Reitero mi llamado urgente al Ministerio, la Procuraduría y la Defensoría para brindarle toda la protección a la víctima”. Precisamente el Ministerio de la Igualdad, con menos de tres años de existencia, ya suma bastantes escándalos de acoso sexual: el año pasado, dos funcionarias denunciaron por ello al entonces viceministro de Pueblos Étnicos y a un empleado en la oficina de comunicaciones.

    A Valencia, que se pelea el segundo lugar en las encuestas, la sigue por el cupo al balotaje el ultraderechista y abogado penalista Abelardo de la Espriella. El candidato escribió en sus redes: “Mujeres, no están solas. Ofrezco acompañamiento jurídico pro bono a las mujeres víctimas que han soportado en silencio el acoso y el abuso”.

    El Alto Comisionado de Colombia para la Paz, Iván Danilo Rueda, el jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, Otty Patino, y el senador Iván Cepeda se toman de la mano durante una conferencia de prensa tras el inicio de las conversaciones de paz con el ELN, en Caracas, Venezuela, el 21 de noviembre de 2022. LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

    En tanto, el foco apunta al presidente Gustavo Petro y a su movimiento, criticado desde hace años por mantener en su círculo a hombres acusados de violencia de género. El asesor presidencia, Víctor de Currea-Lugo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, son los más claros ejemplos, con acusaciones que se conocen desde el inicio del gobierno del izquierdista Pacto Histórico.

    Esto ha llevado a que una parte de la alianza oficialista, desde el Legislativo, se pronunciara contra uno de los casos más graves: el de Hollman Morris, gerente de la empresa de medios públicos RTVC y amigo personal de Petro. Habiendo sido señalado de acoso laboral y acoso sexual, esta última causa se “invirtió”, porque él acuso de injuria y calumnia a una muer que trabajó con él cuando era concejal de Bogotá.

    Al respecto, la Fiscalía pidió que una fiscal de más alto rango trate este tema. Las mujeres electas al Congreso por el Pacto Histórico, por su parte, publicaron un comunicado pidiéndole la renuncia al gerente: “Instamos a que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo”.

    Esto no le quita la presión al abanderado del Pacto Histórico, el candidato Iván Cepeda, que va primero en las encuestas. Una denunciante del acoso sexual de Hollman Morris, Juana Afanador, opinó sobre esto: “Iván Cepeda debió y debe pronunciarse sobre las violencias basadas en género y el acoso. La continuidad del cambio no puede ser el silencio y el encubrimiento como en el caso de Hollman Morris”.

    Desde El País señalan la importancia que ha tenido ese movimiento en el país sudamericano. “El ‘Me Too’ en los medios ha cautivado la atención de los colombianos porque, si bien ha habido denuncias de acoso sexual en el pasado contra figuras claves en el mundo de la cultura -como el escritor Alberto Salcedo Ramos y el cineasta Ciro Guerra-, y hay muchas mujeres periodistas que han sido líderes contra la violencia sexual -como la editora de género en El Tiempo, Jineth Bedoya, o la columnista Claudia Morales-, es la primera vez que las investigaciones ocurren dentro de unos de los medios más poderosos del país”.

    Más sobre:ColombiaMeTooPaloma ValenciaIván CepedaGustavo PetroCaracolMundo

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