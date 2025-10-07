SUSCRÍBETE
Mundo

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Durante el viaje de seis días que iniciará a fines de noviembre, se espera que el Pontífice hable sobre la difícil situación de los cristianos en Medio Oriente y haga llamados a la paz en toda la región.

Marta Quinteros 
Marta Quinteros
León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje papal. Foto: Vatican News

El Papa León XIV viajará a Turquía y Líbano a fines de noviembre, en la primera visita fuera de Italia del nuevo líder de la Iglesia católica mundial de 1.400 millones de miembros, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

León XIV, el primer Papa estadounidense, visitará Turquía del 27 al 30 de noviembre antes de dirigirse a Líbano, país en el que permanecerá del 30 de noviembre al 2 de diciembre, donde se espera que hable sobre la difícil situación de los cristianos en Medio Oriente y haga llamados a la paz en toda la región.

En Turquía, se espera que el Papa se reúna con el Patriarca Bartolomé, líder espiritual de los 260 millones de cristianos ortodoxos del mundo, para las celebraciones del 1700° aniversario de un importante concilio de la Iglesia primitiva, que tuvo lugar en Nicea, ahora llamada Iznik.

Ese viaje debía haber sido realizado en mayo por su predecesor, el Papa Francisco, fallecido el 21 de abril a los 88 años.

“Es profundamente simbólico que el Papa León... visite (al patriarca) en su primer viaje oficial”, dijo a Reuters el reverendo John Chryssavgis, asesor de Bartolomé.

“El Papa León busca sin duda expresar y afirmar su identidad como cristiano en un mundo de muchos credos diferentes, donde todas las personas, independientemente de su religión y raza, están llamadas a vivir juntas en un entendimiento mutuo”, dijo el sacerdote.

En Líbano, los funcionarios del Vaticano dicen que el pontífice quiere hacer llamados a la paz y conmemorar la explosión química de 2020 en el puerto de Beirut, donde murieron 200 personas y se produjeron daños por valor de miles de millones de dólares.

El Vaticano afirmó que León XIV fue invitado a Turquía y Líbano por líderes civiles y eclesiásticos de ambos países. Eran lugares que el Papa Francisco había planeado visitar antes de que surgieran sus problemas de salud.

Un feligrés católico prepara el altar, antes de la visita del Papa Francisco a la Catedral de Yakarta, en Indonesia, el 2 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Willy Kurniawan

El portal Infobae destacó que el primer viaje apostólico de León XIV no incluirá una visita a Perú, pese a que el país sudamericano ocupó un lugar fundamental en su trayectoria eclesiástica y personal. “La decisión adquiere relevancia debido a los profundos vínculos del Papa con Perú, nación donde se formó como misionero, desempeñó el cargo de obispo y de la cual ostenta la ciudadanía”, recordó el medio.

