Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado este lunes la “agresión” de Estados Unidos a nivel judicial, político y diplomático y ha advertido de que está “en camino de ser militar” tras las acciones de los buques de guerra y sus “cowboys” desplegados por Washington en el mar Caribe.

“No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”, ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada en Caracas en la que ha recordado que los buques de guerra están “apuntando 1.200 misiles sobre Venezuela”.

Maduro: Las comunicaciones con EEUU están desechas por sus amenazas.



En rueda de prensa explicó que el diálogo se mantiene en un «hilo mínimo» por traslado de migrantes. https://t.co/ffLFq5TCjB — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) September 15, 2025

Sin embargo, ha advertido de que “Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente, integralmente, a esta agresión”. Así, ejerce su “legítimo derecho” a “prepararse para la defensa de la paz”.

“Hemos enfrentado diversas circunstancias durante estas cinco semanas y cada una de ellas hemos ido dándole el tratamiento debido para preservar con dignidad y obedeciendo el mandato constitucional de garantizar la integridad territorial y el ejercicio pleno de nuestra soberanía, preservar la paz de todos los venezolanos”, ha destacado.

#ÚLTIMAHORA | Maduro dice que Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa ante lo que califica como una "agresión" de EE.UU. pic.twitter.com/eX8ZNeRM98 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 15, 2025

En cuanto a la relación con Estados Unidos, ha indicado que está “desecha”. “Las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están desechas por ellos, con sus amenazas de bombas, chantajes. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas no habrá nada. Pasaron de una etapa de relaciones maltrechas a desechas y la historia continuará”, ha añadido.

Maduro apuntó el pasado 1 de septiembre que mantenía canales de comunicación abiertos con Washington, pese a que se sentían agredidos por la amenaza militar.

Venezuelan civilians now train with guns as Maduro urges civilians to join militias to defend against U.S. threat. pic.twitter.com/jgGjKTaeK1 — Clash Report (@clashreport) September 15, 2025

El mandatario venezolano ha asegurado que el conflicto se basa en “puras mentiras” norteamericanas para justificar una agresión militar. Ha rechazado que Venezuela envíe drogas a Estados Unidos y ha argüido que la supuesta lucha contra el narcotráfico busca en realidad un “cambio de régimen en Venezuela”.

#ÚLTIMAHORA | Nicolás Maduro asegura que se desplegaron 2,5 millones de militares y milicianos en defensa de Venezuela. pic.twitter.com/BTNrOlVK05 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 15, 2025

En particular se ha referido al ataque militar estadounidense contra una lancha en el que murieron 11 personas el pasado 2 de septiembre y ha apuntado que hay una investigación abierta al respecto. “He tomado distancia sobre el debate sobre la lancha. El video tiene modificación de inteligencia artificial, es verdad. Luego hay videos parecidos a la trayectoria de esa embarcación, de otros años y lugares”, ha explicado.

Venezuela’s Maduro slams Marco Rubio:



‘He’s lord of Death and War’

‘Wherever he goes there’s death, bombs, and Murdered children’ pic.twitter.com/O9hr1zZxoS — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) September 15, 2025

Ha tachado el ataque de “crimen alevoso” por aplicar directamente la pena de muerte sin proceso judicial alguno y ha invitado por ello a la Casa Blanca a investigar lo ocurrido.