Mundo

Ocho muertos y dos heridos tras ataque armado a las afueras de una discoteca en Ecuador

En el lugar fueron hallados cerca de 80 casquillos de bala, tanto de pistolas calibre 9 milímetros como de fusiles automáticos.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Policía de Ecuador, referencial.

Un violento ataque armado registrado la madrugada de este domingo en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, Ecuador, el cual dejó un saldo de ocho personas fallecidas y dos heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 01:15 hora local, cuando un grupo de personas se encontraba reunido consumiendo alcohol en la vía pública, frente a una discoteca.

Según información policial, al menos dos camionetas se aproximaron al lugar con varios sujetos a bordo, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada contra la multitud.

Entre las víctimas fatales, correspondientes a siete hombres y una mujer, se encuentra Jorge Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía y propietario del establecimiento nocturno.

En el sitio, las autoridades hallaron cerca de 80 casquillos de bala, tanto de pistolas calibre 9 milímetros como de fusiles automáticos. El ataque provocó el pánico entre los presentes, mientras los agresores huyeron por una ruta aún no determinada.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de la ciudad de Daule, mientras que los heridos reciben atención médica en un centro asistencial local. En el marco de los operativos de búsqueda, la policía detuvo a un individuo que portaba un revólver y circulaba en una camioneta; no obstante, aún no se ha confirmado si tuvo participación directa en la masacre.

Las autoridades mantienen un amplio despliegue policial en la zona y han iniciado las investigaciones para establecer las motivaciones del ataque, así como la identidad y paradero de los responsables.

