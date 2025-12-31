Petro afirma conocer que Trump bombardeó una fábrica de drogas en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó al ENL con el tráfico de drogas en Maracaibo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este martes saber que Estados Unidos “bombardeó una fábrica” en Maracaibo, en Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que acusó al grupo de permitir una invasión en territorio venezolano.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar (lago) de Maracaibo. Es simplemente el ELN”, afirmó Petro en una larga publicación en la red social X.

En este sentido, Petro acusó a la citada guerrilla de estar “permitiendo, con su traqueteo (tráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela”, sin condenar el narcotráfico del grupo.

Además, afirmó que el grupo terrorista “debe decidir si va a competir por la cocaína o por la paz” junto al Frente 33, que forma parte del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF) -una disidencia de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- y con el que el ELN mantiene reiterados combates en la región del Catatumbo, cercana al venezolano lago de Maracaibo y donde la violencia ha aumentado en el último año obligando a confinarse o desplazarse a cientos de miles de personas.

Con todo, Petro agregó que “muchas” de las embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental -que han dejado ya 107 víctimas mortales- “no llevaban cocaína sino cannabis”.

Además, consideró la situación como “un problema paradójico”, por la ilegalidad de esta sustancia en Colombia y su legalidad, en cuanto a lo medicinal, en partes de Estados Unidos, una diferencia que “ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo”.

“La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”, argumentó, antes de proponer una “sustitución” de los cultivos de hoja de coca por el propio cannabis, alegando que, como “el oro ilícito” es actualmente “más rentable”. “El estado debe aprovechar”, agregó respecto al cultivo de la sustancia ilícita.

Por otra parte, sostuvo que en Colombia “no hay prueba de narcotráfico” alguna en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que la Administración de Donald Trump en Estados Unidos señala y sanciona por sus presuntos vínculos con esta actividad.

“Los generales que comprobamos negociaban cocaína estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas”, declaró Petro, antes de indicar que su última conversación telefónica con su par venezolano fue “sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera”.

Las declaraciones de Petro se dan luego de que este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que fuerzas bélicas atacaron “una gran instalación” de drogas en suelo venezolano.

Si bien lo confirmó el viernes 26, no fue hasta este lunes que Trump, señaló escuetamente que “hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas. Así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde se implementan. Y eso ya no existe”.

Con todo, medios como New York Times y CNN confirmaron que la arremetida estadounidense la efectuó la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), mediante el uso de drones.