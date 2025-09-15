Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Las fuerzas de seguridad polacas “neutralizaron” este lunes un dron que sobrevolaba varios edificios gubernamentales en el centro de Varsovia, según informó el primer ministro, Donald Tusk, apenas una semana después de que Polonia derribara un dron ruso que entró en su espacio aéreo.

“Hace un momento, el Servicio de Seguridad del Gobierno neutralizó un dron que operaba sobre edificios gubernamentales (calle Parkowa) y sobre el Palacio Belweder”, escribió Tusk en la red social X, en referencia a uno de los palacios oficiales de la Presidencia de Polonia.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

El premier polaco confirmó además la detención de dos ciudadanos bielorrusos que estarían detrás del incidente y señaló que la Policía ha abierto una investigación.

Por su parte, el portavoz del Servicio de Protección del Estado de Polonia, coronel Bogusław Piórkowski, confirmó que los agentes desplegados en el Palacio detectaron un dron sobrevolando sobre el edificio y actuaron de inmediato. Fuentes citadas por el medio local Onet señalan que los arrestados tendrían alrededor de 20 años.

La semana pasada, en la noche del 9 al 10 de septiembre, 19 drones rusos violaron el espacio aéreo polaco. Algunos de ellos, según el servicio polaco, fueron derribados por fuerzas polacas y aliadas de la OTAN. Una violación del espacio aéreo que fue calificado por Tusk como "el momento más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".