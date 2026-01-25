Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

Miles de personas se reunieron este domingo en Brasilia, capital de Brasil, bajo una fuerte lluvia en una manifestación a favor de la liberación del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de estado tras las elecciones de 2022.

Pasadas las 13.00 horas cayó un rayo en medio del grupo, que hasta el momento se sabe, dejó 72 personas heridas , según informó el Cuerpo de Bomberos del distrito.

En total 30 heridos fueron llevados hasta centros médicos y 8 de ellos estarían en estado grave .

La marcha fue convocada por el diputado Nikolas Ferreira del Partido Liberal, en que los asistentes caminaron por más de 200 kilómetros hasta reunirse en la Plaza del Crucero donde se llevó a cabo un acto.