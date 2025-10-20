SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump suspende toda la ayuda de EE.UU. a Colombia tras acusar a Petro de ser un “líder del narcotráfico”

El presidente colombiano había acusado a EE.UU. del asesinato de un pescador en aguas del país durante sus operaciones en el Caribe.

Por 
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”. Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la suspensión inmediata la ayuda de su país a Colombia tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump denunció que “la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo”.

Trump manifestó que la ayuda que Estados Unidos está prestando al país se ha convertido en una “estafa a largo plazo” y anunció que “a partir de hoy” quedará suspendida “cualquier forma de pago o subsidio a Colombia”.

Además, Trump amenazó incluso con una intervención directa si Petro, “un líder poco reconocido e impopular”, no “cierra de inmediato los campos de exterminio” que representan las zonas de producción de droga en su país o, de lo contrario Estados Unidos “los cerrará por él, y no será bonito”.

En septiembre, la Administración Trump acusó a Bogotá de haber “fracasado de manera demostrada” a la hora de cumplir sus obligaciones en la lucha con el narcotráfico, pero se comprometió a mantener abierto el caudal de la ayuda.

En respuesta a la decisión de Trump de cortar la ayuda al país, Petro dijo que el presidente de EE.UU. vive engañado por “sus logias y sus asesores” antes de asegurar a Washington que él, como mandatario colombiano, es el principal enemigo de los “narcos” del país.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, indicó el presidente colombiano.

Solo horas antes de la declaración de Trump, Petro había acusado al Ejecutivo estadounidense de haber cometido “un asesinato” en aguas colombianas, en referencia al ataque del jueves contra una embarcación “narcoterrorista” que acabó con la vida de un pescador colombiano, y exigió a la Casa Blanca que rinda cuentas en relación a este suceso.

“Funcionarios del gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco(tráfico) y sus actividad diaria era pescar”, aseveró el mandatario colombiano en una publicación compartida en su cuenta en la red social X.

Más sobre:EE.UU.ColombiaTrumpPetronarcotráficoCaribeMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo

Radiografía a los problemas de la Bolivia que recibirá el nuevo presidente

Rodrigo Paz, el exalcalde de Tarija que sorprendió y ahora será el Presidente de Bolivia

Matthei felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y plantea cooperación en migración, comercio y crimen organizado

Israel lanza una represalia controlada sobre Gaza tras la muerte de dos militares en Rafah

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

5.
Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo
Chile

La furia de la oposición que se desató tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo

Matthei felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en Bolivia y plantea cooperación en migración, comercio y crimen organizado

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026
Negocios

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

¿Provoca a Argentina? Arturo Vidal aplaude el campeonato obtenido por Marruecos en el Mundial Sub 20
El Deportivo

¿Provoca a Argentina? Arturo Vidal aplaude el campeonato obtenido por Marruecos en el Mundial Sub 20

“Cabeza en alto, muchachos”: el consuelo de Messi a Argentina por la caída en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

La desazón de Argentina tras dejar escapar el título del Mundial Sub 20: “Fueron los nervios de la final; estamos tristes”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS
Mundo

Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente y país inicia nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS

Radiografía a los problemas de la Bolivia que recibirá el nuevo presidente

Rodrigo Paz, el exalcalde de Tarija que sorprendió y ahora será el Presidente de Bolivia

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca