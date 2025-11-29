Ucrania atribuye ataque con drones a dos naves de la “flota fantasma” rusa en el mar Negro

Ucrania reivindicó este sábado un ataque contra dos barcos pertenecientes a la llamada “flota fantasma” rusa en el mar Negro, operación realizada con drones navales modelo Sea Baby y ejecutada en conjunto por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Marina. La información fue confirmada por la agencia Ukrinform, que citó a una fuente del SBU.

El anuncio se conoce luego de que Turquía reportara que el petrolero Virat, con bandera de Gambia, fue atacado la noche del viernes en el mar Negro, mientras que otro buque, el Kairos, sufrió un incendio por un “factor externo”. El gobierno turco aseguró que no hubo heridos y que la tripulación del Kairos fue evacuada sin complicaciones.

Según Ukrinform, los dos barcos alcanzados no transportaban hidrocarburos y navegaban rumbo a Novorossiisk , ciudad portuaria situada a 200 kilómetros al este de la península de Crimea, territorio ucraniano ocupado y anexado ilegalmente por Rusia desde 2014. “El SBU sigue tomando medidas activas para reducir la capacidad financiera de Rusia para librar la guerra contra Ucrania”, señaló la fuente.

Qué es la “flota fantasma”

El término alude al conjunto de naves que Rusia utiliza para eludir sanciones internacionales mediante operaciones opacas de transporte , principalmente de petróleo y otros recursos estratégicos. El Sea Baby, el dron empleado en la ofensiva, es un dispositivo naval de superficie desarrollado por el SBU que ha evolucionado en distintos modelos desde 2022.

Ataque a terminal petrolera en Novorossiisk

En paralelo, drones navales golpearon una terminal petrolera en el puerto ruso de Novorossiisk, perteneciente al Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), donde participan empresas estadounidenses como Chevron y ExxonMobil. El consorcio calificó el hecho como “un ataque terrorista”.

Uno de los puntos de amarre quedó inoperativo, mientras que el CPC informó que retomará las operaciones “una vez que las amenazas de drones se levanten”. Ucrania no ha comentado ni reivindicado este segundo ataque.