$390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast

Ya empezó la cuenta regresiva en materia de salud para la próxima campaña de invierno, esos temidos meses fríos donde las enfermedades respiratorias proliferan y presionan la red asistencial en todos sus niveles. Esta vez será labor del próximo gobierno enfrentar dicha tarea, más específicamente del Ministerio de Salud dirigido por May Chomali.

Pero, antes de eso, la administración actual de la ministra Ximena Aguilera dejará algunos procesos avanzados. De hecho, el lunes pasado la cartera publicó la licitación en Mercado Público para impulsar la campaña de invierno 2026, tal como lo ha hecho en años anteriores.

“Se requiere la creación, producción y ejecución de una campaña comunicacional de riesgos masiva a nivel nacional para incentivar las medidas de prevención en torno a la circulación de agentes infecciosos respiratorios –influenza, Covid-19, VRS, neumococo y coqueluche–, la detección precoz de signos y síntomas y el buen uso de la red asistencial”, específica el concurso.

La campaña, con un costo estimado de $390 millones para difusión, se extenderá entre el 1 de mayo y el 31 de agosto e incluirá mensajes en redes sociales, radios y televisión, con foco en promover la incorporación de medidas de autocuidado en la rutina diaria para prevenir enfermedades respiratorias y proteger a terceros, enseñar a reconocer signos y síntomas para actuar oportunamente, orientar sobre el establecimiento de salud al que acudir según la gravedad e incentivar la vacunación.

Valentina Pino, coordinadora de la Campaña Invierno del Minsal, explica que además de esta, la cartera trabaja en un plan comunicacional y un plan de medios a nivel local, y ahora, en febrero, iniciaron reuniones en ciertos territorios por la operación de invierno.

“Actualmente estamos en la fase de preparación, que considera todo el trabajo previo necesario para enfrentar el periodo invernal, como el análisis epidemiológico del hemisferio norte y de temporadas anteriores en el país, y proyecciones de demanda asistencial con modelos matemáticos”, detalla la autoridad.

Pero eso no es lo único que han estado adelantando. Pino también agrega que “definimos líneas estratégicas a fortalecer, hemos sostenido reuniones con los equipos y nos preocupamos de la provisión anticipada de medicamentos. Hemos tenido varias reuniones con Cenabast, el ISP y la red asistencial para asegurar esa disponibilidad. Además, se han tomado precauciones específicas porque esta campaña podría ser algo distinta en términos de demanda asistencial por la presencia del sublinaje K (de influenza), tanto en el país como a nivel global” .

Y es que la influenza H3N2 -también conocida como la “supergripe”- ha provocado un aumento de contagios en el hemisferio norte. Eso sí, Pino asegura que hasta ahora no ha mostrado ser más letal.

Vacunación

Lo que también dejará andando el gobierno de Gabriel Boric es la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la influenza, que se iniciará el próximo 1 de marzo. Y, tal como en los años anteriores, el foco estará en los grupos de riesgo: funcionarios de la salud, embarazadas, mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, entre otros.

Consultada por La Tercera, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, recordó que el año pasado ya habían iniciado el proceso de inmunización en la misma fecha: “Los resultados hablan por sí solos, fue la campaña que logró una cobertura más rápida en comparación con años anteriores. Un reflejo objetivo de eso es que comenzamos el otoño del año pasado ya con dos millones de personas vacunadas. Por eso, este año el Ministerio de Salud mantiene esa misma decisión y nuevamente la campaña de vacunación comienza el 1 de marzo, con un despliegue que se amplificará en todas las regiones del país desde esa fecha”.