    Quienes no lo hicieron en marzo: Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza H3N2

    Para quienes ya recibieron la dosis a principios de año, deben estar atentos a la campaña de vacunación 2026 del Minsal que debería comenzar a más tardar el primero de marzo de 2026.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza por virus H3N2. Foto referencial.

    El Ministerio de Salud (Minsal), junto a diversas autoridades de salud han reiterado el llamado a completar el esquema de vacunación contra la influenza A (H3N2), ante la nueva variante subclado K.

    En esa línea, llamaron a inmunizarse a quienes son considerados grupos de riesgo como:

    • Adultos de 65 años y más
    • Embarazadas
    • Personas con enfermedades crónicas
    • Niños entre 6 meses y 5 años
    • Trabajadores de la salud

    “La vacuna sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte por influenza. En el caso de la población de riesgo, se recomienda el tratamiento con antivirales”, dijo Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Minsal en el punto de prensa de este jueves.

    Como explica el infectólogo y académico de la Escuela de Medicina Universidad de Santiago, Ignacio Silva, la vacuna contiene un virus inactivado. “No puede generar la enfermedad porque no es un virus que esté activo, pero sí sus componentes activan nuestro sistema inmune y le hace pensar que está ante un virus activo. Sus componentes gatillan esta respuesta inmune del cuerpo y se generan anticuerpos y células de defensa que permiten prepararnos para cuando venga el virus real”.

    Para quienes se vacunaron a principios de 2025, el médico explica que no es necesario volver a vacunarse ahora, pero sí deben estar atentos a la campaña de 2026 que, como comunicó la ministra de Salud, Ximena Aguilera durante esta semana, comenzará a más tardar el 1 de marzo del próximo año.

    Para conocer los puntos 1.401 de vacunación disponibles en el país se puede ingresar a mevacuno.cl donde se puede buscar el local más cercano.

    Antecedentes de la variante subclado K

    El jueves, el Minsal informó que detectaron esta variante de la influenza A (H3N2) en muestras analizadas en el país. Pero cabe recordar que como ha mencionado el Minsal, no se trata de un virus nuevo, sino de una variante genética de la Influenza A (H3N2) que circula desde agosto de 2025.

    Como han informado las autoridades de salud, esta variante ha llamado la atención en el mundo principalmente porque adelantó el brote de contagios en el hemisferio norte, donde están entrando en temporada de invierno.

    Sobre las similitudes que podría tener esta variante con el virus SAR COV2 que generó el Covid-19, el infectólogo mencionó que son virus con similitudes pero que también estamos mejor preparados que cuando comenzó la pandemia.

    “Con la evidencia que tenemos hoy día, con los casos que se han presentado, todavía no hay evidencia de que esta variante genere casos más graves. Sin duda se ha generado mayor cantidad de casos, lo que podría hablar de una mayor contagiosidad, aunque esto todavía no se ha demostrado con certeza”, señaló el académico de la Usach a La Tercera.

    Desde el Minsal además durante esta semana recordaron las medidas preventivas básicas para evitar contagios como:

    • Lavado frecuente de manos
    • Etiqueta respiratoria al toser o estornudar
    • Quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios
    • Consultar oportunamente ante síntomas de gravedad

    H3N2SupergripevacunaciónMinsalInfluenza

