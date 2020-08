A seis días de finalizar el plazo para registrarse como usuario en Comisaría Virtual: Revisa cómo inscribirte para obtener permisos sin Clave Única

Actualmente hay tres formas con que las personas pueden pedir permisos temporales y salvoconductos en el sitio web de Comisaría Virtual: mediante el número de cédula de identidad (el cual aparece como “ingreso de visita”), la Clave Única y el registro local.

Sin embargo, desde el próximo lunes 17 de agosto, sólo se permitirán por medio de la Clave Única o el registro local, es decir, aquellas personas que se registren en el sitio web de Comisaría Virtual.

El registro en la página se pensó para las personas que no tienen Clave Única, para que así no tengan que salir de sus casas a hacer el trámite al Registro Civil y no se expongan de manera innecesaria al coronavirus.

Si no tienes Clave Única, debes registrarte antes del domingo 16 de agosto, ya que después de esa fecha ya no se permitirán más registros y la única opción será hacer el trámite de la Clave Única.

Revisa a continuación los pasos para el registro local en el sitio web de Comisaría Virtual. Si ya cuentas con tu Clave Única no es necesario que te registres.

1. Ingresa al sitio de Comisaría Virtual https://comisariavirtual.cl/ . Allí habrá un banner rojo que te indicará que hagas click en “¡Regístrate aquí!”

2. Tras esto, te aparecerá una pantalla de registro en donde deberás completar tus datos. Aquí debes tener a mano tu cédula de identidad, ya que te pide el número de serie.

3. Al finalizar el registro, te llegará un correo electrónico con tus datos y una clave temporal. Sigue las indicaciones: Deberás ahora ingresar a la Comisaría Virtual con esos datos y allí crear una nueva clave personal.