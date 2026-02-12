A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, junto a la ministra de Educación (s), Alejandra Arratia, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entre otras autoridades.

El inicio del año escolar representa un desafío logístico significativo en las zonas afectadas por los recientes incendios forestales en Ñuble y Biobío.

La directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, detalló desde Tomé algunas de las ayudas que ya ha desplegado la institución en aquellos territorios y destacó la apertura de una nueva escuela de emergencia en Lirquén durante este viernes.

A pesar del cierre de la escuelas abiertas de verano en Punta de Parra, “se abre una nueva escuela en Penco, en Lirquén en particular, así que igual seguimos trabajando. Esto ha sido en coordinación con los municipios y con los gobiernos locales”, señaló.

Previamente, Junaeb había anunciado una serie de medidas orientadas a apoyar a los estudiantes afectados. Sin embargo, Rubio detalló que este jueves comenzará la entrega de sets de útiles escolares y una mochila por estudiante complementarios al Programa de Útiles Escolares (PUE) que entrega 25 millones de sets a nivel nacional.

“Esto también fue parte de los compromisos que tuvo el presidente Gabriel Boric. Partimos hoy día con la entrega de set de útiles escolares de emergencia (...) y vamos a estar entregando de forma paulatina este set que se suma a la entrega regular que comienza a finales de febrero”, anunció.

Otra de las próximas medidas a implementar es la entrega de una beca de emergencia destinada a estudiantes de educación superior, quienes recibirán una ayuda de $700 mil en 10 cuotas, y estudiantes de educación básica y media, que tendrán un aporte único de $200 mil.

“El objetivo es que con esos recursos puedan comprar zapatillas, uniformes o lo que necesiten para el inicio del año. Eso se va a entregar a finales del mes de febrero antes del inicio del año escolar", señaló Rubio.

La entrega de esta beca de emergencia será para aquellos estudiantes matriculados que hayan acreditado los daños a viviendas o enseres tras la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), cuyo catastro de estudiantes aún no se conoce pero que ya entró en su etapa final de validación técnica.

“El ministro de Educación -en terreno- ya ha visto varias medidas para poder resolver la situación de los estudiantes que perdieron su escuela. Hay algunas medidas que son de contingencia, hay algunos estudiantes que se van a mover a otra escuela, eso ya está en proceso de coordinación", apuntó Rubio.

Entre las medidas ya implementadas están los albergues, que han dispuesto más de 60 mil raciones a brigadistas, voluntarios y damnificados desde el comienzo de la emergencia. Asimismo, la reposición gratuita de la Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE) en diez módulos instalados en zonas afectadas, las escuelas abiertas de emergencia y las reposiciones de lentes y audífonos.

Sobre la reconstrucción de escuelas, Rubio señaló que desde el Mineduc están encabezando todo el proceso. “Hay una coordinación con distintos actores públicos y privados que finalmente están asegurando todo”, afirmó.