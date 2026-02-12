SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Según detalló la ministra (s) Arratia, se encuentran trabajando para que la fecha de inicio del año escolar se mantenga para el 4 de marzo como en el resto del país, “o lo más cerca posible”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Escuelas Abiertas Junaeb de Emergencia en Punta de Parra, Región del Biobío.

    Hasta el Centro de Educación y Trabajo (CET) Punta de Parra en Tomé (Región del Biobío) llegó esta jornada la ministra de Educación (s), Alejandra Arratia, junto al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y otras autoridades de la cartera, para encabezar la ceremonia de cierre de las escuelas abiertas de verano.

    Estas instancias se habilitaron tras los graves incendios que afectaron al sector con el objetivo de abrir espacios seguros, de cuidado y contención para que niñas, niños y adolescentes realizaran actividades recreativas, tuviesen alimentación y acompañamiento durante el verano. Esto, en el marco de los incendios que afectaron a la zona y en donde muchas familias se encuentran enfrentando procesos de recuperación y reorganización ante la emergencia.

    Al respecto, el subsecretario del Interior destacó la importancia de estas actividades para el bienestar de las familias tras la tragedia.

    “Hemos visto cómo padres, apoderados, cuidadores de los niños y niñas que asistieron a esta escuela se ven agradecidos del cariño con el que los equipos los contuvieron durante estos tiempos donde se fueron recuperando”, sostuvo. Este tipo de instancias de bienestar emocional, añadió, “son fundamentales para tener fuerza y enfrentar momentos tan difíciles”.

    Asimismo, la ministra (s) Arratia recordó que en estas escuelas de verano los menores también reciben alimentación mediante el trabajo que hace Junaeb,

    “Aquí se hicieron las gestiones para que pudiera ser alimentación caliente para resguardar el bienestar integral de niños, niñas, también de las y los monitores que trabajan aquí. Como decía el subsecretario, hemos estado desplegados en distintos frentes. En este frente es importante dar un espacio a los niños, niñas”, afirmó.

    Planes de contingencia ante inicio del año escolar

    Junto con esto, señaló que también se encuentran trabajando “decididamente” para el inicio del año escolar.

    “Hay establecimientos que se han visto afectados, tanto establecimientos de educación básica, media, jardines infantiles. En todos estamos trabajando, en todos tenemos un plan de contingencia, para asegurar el inicio del año escolar”, explicó.

    Sobre este punto, Arratia indicó que tienen planes de contingencia, “en particular en dos establecimientos”.

    “Hay establecimientos cercanos que permiten reubicar a los niños. En establecimientos que están a menos de un kilómetro, que es más o menos el radio”, sostuvo.

    En el caso de Punta de Parra, señaló, se está haciendo un trabajo articulado con Desafío Levantemos Chile, para poder tener una escuela modular instalada.

    “Los terrenos que se están limpiando, para poder efectivamente hacer esta instalación provisoria. En todos estos casos hay que hacer trabajo de corto plazo, de contención de la emergencia e instalación de una figura provisoria. Y en paralelo se hace el trabajo más de mediano y largo plazo, que es la reposición de los establecimientos”, informó.

    En el caso del liceo Los Ríos de Chile, explicó, es un establecimiento que tiene distintos tipos de daños, por lo que se están haciendo los análisis para ver algunas zonas que van a requerir cierta conservación y otras que van a requerir un nivel mayor de conservación.

    En cuanto al inicio del año escolar la ministra (s) indicó que en el caso de Punta de Parra se encuentran trabajando para que pueda ser el 4 de marzo, “o lo más cerca posible”.

    “Sin perjuicio de ello, nos pasa en otros casos que uno tiene que postergar unos días el inicio del año, pero estamos trabajando para que sea o el 4 o dentro de la primera quincena de marzo”, señaló. “Aquí lo importante es que podamos darle continuidad al servicio educativo”.

    Como parte de las medidas de apoyo, recordó, hay becas de emergencia que se van a entregar, y también se dio inicio a la entrega de útiles de emergencia enfocado en ls zonas afectadas, “de modo también de darle tranquilidad a las familias que están pasando por un momento duro”.

    Sumado a esto, señaló, también han desplegado operativos de oficinas de TNE para que los estudiantes que resultaron damnificados puedan reponer su pase escolar.

