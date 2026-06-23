SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Abogada Carmen Domínguez integrará Comité de los Derechos del Niño de la ONU

    La profesional chilena fue elegida con 112 votos en uno de los nueve cupos disputados entre 16 candidatos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La abogada chilena y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Carmen Domínguez Hidalgo fue elegida este martes en Nueva York como integrante del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas.

    La información fue dada a conocer por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social y Familia.

    Con 112 votos entre los 196 estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, la abogada chilena consiguió uno de los nueve cupos que se renovaban en esta instancia, para el periodo 2027-2031.

    Los cupos eran disputados entre 16 candidatos.

    “Esta elección responde al firme compromiso de la política exterior chilena con la promoción y protección integral de los derechos de niños y adolescentes”, resaltó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

    El titular del Minrel agregó que “su mirada experta, arraigada en los estándares internacionales y nutrida por una práctica jurídica de excelencia, será fundamental para avanzar en la garantía efectiva de los derechos de cada niño y adolescente en el mundo”.

    La ministra María Jesús Wulf, por su parte, subrayó el “profundo conocimiento y rigurosidad que tiene Carmen Domínguez en materia de derechos de la niñez y de la familia”.

    “Será un aporte significativo en esta instancia internacional, donde sin duda será escuchada y reconocida”, aseguró.

    Compuesto por 18 expertos independientes, el Comité de los Derechos del Niño es el órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia por parte de sus Estados miembros.

    Domínguez cuenta con 35 años de trayectoria en la promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes.

    La abogada de la Universidad de Concepción y doctora en Derecho de la Universidad Complutense, de España, posee una extensa trayectoria en el sector público y privado, además de experiencia internacional, habiendo fundado y presidido redes dedicadas al estudio y la mejoría de la situación de la familia y la infancia.

    En el ámbito público, ha asesorado al Congreso de Chile y participado en debates de proyectos de ley relativos a infancia, en 2010 fue miembro de la Comisión Presidencial sobre Legislación de Maternidad e Infancia y en 2024 participó de la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la Verdad sobre violaciones a los DD.HH. de niños y adolescentes bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename).

    Más sobre:ONURR.EE.Carmen Domínguez HidalgoNNADD.HH.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juan Carlos Field, presidente de Bomberos ante la respuesta a emergencias en invierno: “Estamos haciendo más con los mismos recursos”

    La reservada reunión del alcalde Alessandri con el Presidente Kast en el que se tocó la exención de las contribuciones

    La Moneda afina despliegue para la votación de la megarreforma en el Senado en medio de incertidumbre por el cronograma

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia

    El estándar de imprescriptibilidad que fijó la Suprema con el caso Vivanco que amenaza a 56 jueces con cuaderno de remoción

    PIB de Argentina sube más de lo esperado en el primer trimestre

    Lo más leído

    1.
    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    2.
    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    3.
    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    4.
    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    5.
    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    6.
    Del Repas a Rancagua: Gendarmería recomienda traslado inmediato de comandante Ramiro y así evitar “trato inhumano”

    Del Repas a Rancagua: Gendarmería recomienda traslado inmediato de comandante Ramiro y así evitar “trato inhumano”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Juan Carlos Field, presidente de Bomberos ante la respuesta a emergencias en invierno: “Estamos haciendo más con los mismos recursos”
    Chile

    Juan Carlos Field, presidente de Bomberos ante la respuesta a emergencias en invierno: “Estamos haciendo más con los mismos recursos”

    La reservada reunión del alcalde Alessandri con el Presidente Kast en el que se tocó la exención de las contribuciones

    La Moneda afina despliegue para la votación de la megarreforma en el Senado en medio de incertidumbre por el cronograma

    PIB de Argentina sube más de lo esperado en el primer trimestre
    Negocios

    PIB de Argentina sube más de lo esperado en el primer trimestre

    Ministro del Trabajo afirma que contratos por hora se deben regular bien para no generar empleos precarios

    “Un amigo chileno me dijo”: José Piñera destaca a Alan Greenspan y revela qué dijo de Chile al Congreso de EE.UU.

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    El dardo de Cristiano Ronaldo tras su doblete en el Mundial: “Fue una semana oscura; me sentía retirado, ​​pero aquí estoy"
    El Deportivo

    El dardo de Cristiano Ronaldo tras su doblete en el Mundial: “Fue una semana oscura; me sentía retirado, ​​pero aquí estoy"

    Apareció Cristiano Ronaldo: Portugal golea a Uzbekistán con un doblete de CR7 que hace historia en los Mundiales

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Ricardo Arjona marca un hito histórico en Movistar Arena y recibe reconocimiento del recinto
    Cultura y entretención

    Ricardo Arjona marca un hito histórico en Movistar Arena y recibe reconocimiento del recinto

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia
    Mundo

    Las razones tras la suspensión de los bloqueos en Bolivia

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago