Abogada Carmen Domínguez integrará Comité de los Derechos del Niño de la ONU

La abogada chilena y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Carmen Domínguez Hidalgo fue elegida este martes en Nueva York como integrante del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas.

La información fue dada a conocer por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social y Familia.

Con 112 votos entre los 196 estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, la abogada chilena consiguió uno de los nueve cupos que se renovaban en esta instancia, para el periodo 2027-2031.

Los cupos eran disputados entre 16 candidatos.

“Esta elección responde al firme compromiso de la política exterior chilena con la promoción y protección integral de los derechos de niños y adolescentes”, resaltó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

El titular del Minrel agregó que “su mirada experta, arraigada en los estándares internacionales y nutrida por una práctica jurídica de excelencia, será fundamental para avanzar en la garantía efectiva de los derechos de cada niño y adolescente en el mundo”.

La ministra María Jesús Wulf, por su parte, subrayó el “profundo conocimiento y rigurosidad que tiene Carmen Domínguez en materia de derechos de la niñez y de la familia”.

“Será un aporte significativo en esta instancia internacional, donde sin duda será escuchada y reconocida”, aseguró.

Compuesto por 18 expertos independientes, el Comité de los Derechos del Niño es el órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia por parte de sus Estados miembros.

Domínguez cuenta con 35 años de trayectoria en la promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes.

La abogada de la Universidad de Concepción y doctora en Derecho de la Universidad Complutense, de España, posee una extensa trayectoria en el sector público y privado, además de experiencia internacional, habiendo fundado y presidido redes dedicadas al estudio y la mejoría de la situación de la familia y la infancia.

En el ámbito público, ha asesorado al Congreso de Chile y participado en debates de proyectos de ley relativos a infancia, en 2010 fue miembro de la Comisión Presidencial sobre Legislación de Maternidad e Infancia y en 2024 participó de la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la Verdad sobre violaciones a los DD.HH. de niños y adolescentes bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename).