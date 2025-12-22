Abogado Manríquez dice que proceso de AC contra Simpertigue está “viciado” y apunta contra comisión que lideró Orsini

El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de Diego Simpertigue ante la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema por la trama bielorrusa, cuestionó la actuación de la comisión revisora del libelo en la Cámara de Diputados.

Manríquez aseguró ante el Senado, este lunes, que los integrantes de la comisión que anularon la primera votación respecto a la procedencia de la acusación, que presidió la diputada Maite Orsini, debieron inhabilitarse tras ese hecho.

Luego de esa votación, el abogado Felipe Lizama, que defendió a Simpertigue ante la instancia, pidió la nulidad de la comisión.

“Lo que cabía era que los honorables diputados inmediatamente manifestaran su inhabilidad”, afirmó Manríquez.

El abogado argumentó que los diputados estaban tramitando una cuestión previa procedimental en un proceso constitucional que es una concatenación de actos lógico.

“Se rompió la continuidad lógica del proceso desde el minuto en que las mismas personas retrotraen, anulan y se vuelven a pronunciar (…), están completamente inhabilitados, impedidos de actuar con imparcialidad, con justicia, con distancia y ponderación, porque su juicio ya estaba hecho y la prueba máxima es que no lo cambiaron”, sostuvo.

En esa línea, Manríquez justificó la ausencia de Lizama en la sesión de la comisión en que se zanjó la aprobación de la procedencia.

“¿Por qué el profesor Lizama, mi apreciado y querido colega, no apareció o no podía aparecer en esa citación completamente irregular e indebida conforme a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de Tramitación? Porque el Código de Ética Profesional le impide a los abogados realizar actos en perjuicio de su cliente. El señor Lizama no podía comparecer a un acto nulo, viciado”, afirmó.

Luego, el abogado consultó a los senadores, constituidos como jurado del juicio político al supremo, si estaban dispuestos a aprobar la sanción de expulsión e inhabilitación de cargos públicos para su representado.

“¿Están dispuestos ustedes a votar y aprobar una acusación constitucional así de viciosa y viciada?”, inquirió el letrado.