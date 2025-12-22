SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Abogado Manríquez dice que proceso de AC contra Simpertigue está “viciado” y apunta contra comisión que lideró Orsini

    El letrado afirmó que los integrantes de la comisión que votó la procedencia del libelo debieron inhabilitarse. Según el defensor, estaban "impedidos de actuar con imparcialidad, con justicia, con distancia y ponderación".

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de Diego Simpertigue ante la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema por la trama bielorrusa, cuestionó la actuación de la comisión revisora del libelo en la Cámara de Diputados.

    Manríquez aseguró ante el Senado, este lunes, que los integrantes de la comisión que anularon la primera votación respecto a la procedencia de la acusación, que presidió la diputada Maite Orsini, debieron inhabilitarse tras ese hecho.

    Luego de esa votación, el abogado Felipe Lizama, que defendió a Simpertigue ante la instancia, pidió la nulidad de la comisión.

    “Lo que cabía era que los honorables diputados inmediatamente manifestaran su inhabilidad”, afirmó Manríquez.

    El abogado argumentó que los diputados estaban tramitando una cuestión previa procedimental en un proceso constitucional que es una concatenación de actos lógico.

    “Se rompió la continuidad lógica del proceso desde el minuto en que las mismas personas retrotraen, anulan y se vuelven a pronunciar (…), están completamente inhabilitados, impedidos de actuar con imparcialidad, con justicia, con distancia y ponderación, porque su juicio ya estaba hecho y la prueba máxima es que no lo cambiaron”, sostuvo.

    En esa línea, Manríquez justificó la ausencia de Lizama en la sesión de la comisión en que se zanjó la aprobación de la procedencia.

    “¿Por qué el profesor Lizama, mi apreciado y querido colega, no apareció o no podía aparecer en esa citación completamente irregular e indebida conforme a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de Tramitación? Porque el Código de Ética Profesional le impide a los abogados realizar actos en perjuicio de su cliente. El señor Lizama no podía comparecer a un acto nulo, viciado”, afirmó.

    Luego, el abogado consultó a los senadores, constituidos como jurado del juicio político al supremo, si estaban dispuestos a aprobar la sanción de expulsión e inhabilitación de cargos públicos para su representado.

    “¿Están dispuestos ustedes a votar y aprobar una acusación constitucional así de viciosa y viciada?”, inquirió el letrado.

    Más sobre:Diego SimpertigueJuan Carlos ManríquezFelipe LizamaMaite OrsiniAcusación constitucionalSenadoCámara de DiputadosPoder JudicialTrama bielorrusaCorte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Opción de sacar parlamentarios para el gabinete de Kast divide a la derecha

    Supremos en el banquillo: temporada de acusaciones a jueces aún no se acaba en el Congreso

    Frente Amplio pasa la retroexcavadora sobre Jaime Quintana e insta al PPD hacer una autocrítica por la derrota

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Lo más leído

    1.
    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    2.
    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    3.
    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    4.
    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    5.
    El mensaje de Simpertigue al Senado a horas de posible condena política: “Pido que hagan justicia conmigo”

    El mensaje de Simpertigue al Senado a horas de posible condena política: “Pido que hagan justicia conmigo”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast
    Chile

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Opción de sacar parlamentarios para el gabinete de Kast divide a la derecha

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central
    Negocios

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    Calendario y el derecho a retiro: lo que viene para las sociedades Cascadas tras las juntas de accionistas del viernes

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U
    El Deportivo

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    Familia Schapira pone a la venta sus acciones de Azul Azul: “Esto se ha transformado en una experiencia ingrata”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos
    Cultura y entretención

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Muere a los 74 años el exitoso cantautor británico Chris Rea

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”
    Mundo

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza