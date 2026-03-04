ACHM advierte a la futura ministra de Salud de un posible colapso hospitalario y propone una mesa técnica para buscar soluciones

El alcalde de Zapallar y timonel de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, junto al alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud del organismo, Maximiliano Luksic, se reunieron con la futura Ministra de Salud, May Chomalí, para exponer problemas que han observado en el área de la salud, los que -advierten- podrían derivar en un colapso hospitalario.

Los jefes comunales le presentaron un informe a la próxima autoridad, donde se indica que las “Presiones Estructurales con Impacto Local” tendrían a la red de Atención Primaria de Salud (APS) operando más allá de sus límites, lo que -de acuerdo al organismo- amenazaría con un colapso en los hospitales.

Según precisaron desde la ACHM, la “falta de recursos y la descoordinación entre niveles asistenciales” serían las principales causas de la “creciente congestión” en los recintos de alta complejidad.

Al respecto, Alessandri instó a que se concrete un acuerdo estructural, argumentando que “fortalecer la atención primaria no es una consigna, sino la única condición estructural para sostener el sistema de salud. Sin una APS robusta, seguiremos poniendo toda la presión en hospitales que, simplemente, ya operan más allá de sus límites ”.

Por su parte, Luksic apuntó al problema financiero, calificando la brecha de financiamiento como “insostenible”.

“El per cápita basal no crece al ritmo de la demanda real, del costo laboral, ni de las exigencias en salud mental. La carga está cayendo injustamente en los municipios y la calidad de la atención está en riesg o”, sostuvo.

De acuerdo a la ACHM "la única forma" de descomprimir los hospitales secundarios sería dotando de mayor capacidad resolutiva a la APS. Además, indica que existirían cuatro problemas “urgentes que presionan la red”, los que están expuestos en el informe entregado a la futura ministra, quien asumirá sus funciones el próximo 11 de marzo.

En detalle, el documento resalta “el efecto rebote por listas de espera”, que explicaría que la APS “absorbe” el costo del tiempo que los pacientes esperan por una especialidad. También destaca una “brecha crítica de financiamiento”; una “crisis de salud Mental y seguridad”; así como ”fallas” en la “interoperabilidad clínica”, donde -según expone el organismo- se generan “errores y costos no reconocidos” cuando el CESFAM y el hospital no cuentan con una única ficha del paciente.

En este contexto, la ACHM propuso a la futura ministra la instalación de una mesa técnica permanente, con el objetivo de avanzar en tres puntos que ellos consideran sustanciales: revisión estructural del financiamiento de la APS; incorporación de criterios de equidad territorial en la asignación de recursos; avance en políticas específicas de seguridad y salud mental con financiamiento garantizado.