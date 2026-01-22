SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    De acuerdo a los datos, por cuarto año consecutivo aumentó el número de estudiantes provenientes del quintil socioeconómico más bajo del sistema escolar que fueron seleccionados para ingresar a la educación superior.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Para este proceso de Admisión 2026 se registraron avances significativos en equidad y acceso a la educación superior. Así lo dio a conocer un análisis realizado por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, en donde se analizaron el proceso de admisión de las universidades del Sistema de Acceso y los estudiantes que egresaron de cuarto medio y que al año siguiente fueron seleccionados para ingresar a instituciones de educación superior.

    En esto, los resultados arrojaron avances en materia de equidad y acceso a la educación superior: en 2026, se indicó, por cuarto año consecutivo aumentó el número de estudiantes provenientes del quintil socioeconómico más bajo del sistema escolar que fueron seleccionados para ingresar a la educación superior.

    De este grupo, se indicó, cerca de 8 de cada 10 estudiantes provienen de establecimientos públicos, ya sea de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o del sector municipal.

    Asimismo, el estudio reveló que a nivel general, la cantidad de estudiantes que postulan el año siguiente a su egreso de cuarto medio y que son seleccionados para ingresar a la educación superior aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando en el proceso 2026 un total de 97.602 estudiantes, cerca de 27 mil más que en 2022.

    Quintil socioeconómico más bajo

    Sobre el incremento de estudiantes seleccionados que pertenecen al quintil socioeconómico más bajo y que ingresaron a una institución de educación superior, se detalló que esto ha sido un aumento sostenido en el tiempo en los últimos años.

    Así, tras la pandemia, un total de 594 estudiantes de este grupo fueron seleccionados en las universidades del Sistema de Acceso, cifra que subió a 2.029 en el año 2023. En 2024 fueron 3.053, en 2025 4.195, y en 2026 llegan a 4.370 estudiantes, lo que representa 1.300 seleccionados más que en 2024.

    Del total de estudiantes seleccionados de este quintil, el 78% proviene de establecimientos públicos.

    Ministro Cataldo: “Estamos avanzando en mayor equidad”

    Ministro de Educación, Nicolás Cataldo

    Los SLEP también han registrado incrementos significativos post pandemia. De acuerdo a los datos, entre los procesos de admisión 2022 y 2026, los estudiantes egresados de establecimientos dependientes de los SLEP aumentaron en un 52% su presencia entre los seleccionados para la educación superior y multiplican por más de diez veces el número de seleccionados provenientes del quintil socioeconómico más bajo.

    Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó estas cifras, indicando que “dan cuenta de un sistema de admisión que está ampliando de manera efectiva las oportunidades de acceso a la educación superior”.

    “El crecimiento sostenido de seleccionados del quintil más bajo, y el rol protagónico de la educación pública en este proceso, muestran que estamos avanzando en mayor equidad”, sostuvo.

    Asimismo, Sebastián Araneda, jefe del Centro de Estudios del Mineduc, apuntó a que estos datos “confirman que, tras la pandemia, el tránsito a la educación superior de estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos está mejorando en magnitudes que no habíamos observado previo a la pandemia”.

    Están llegando más a rendir las pruebas, están logrando mejores desempeños, y ahora también están incrementando sus posibilidades de ser seleccionados. Esta tendencia está siendo posible principalmente por estudiantes que provienen de la educación pública, y por los SLEP en especial”, afirmó positivamente.

    Más sobre:NacionalMineducMinisterio de EducaciónAdmisión 2026Centro de Estudios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Lo más leído

    1.
    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    2.
    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    3.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    4.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”
    Chile

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia
    Negocios

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    Tendencias

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    Cultura y entretención

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania
    Mundo

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer