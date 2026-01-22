Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

Para este proceso de Admisión 2026 se registraron avances significativos en equidad y acceso a la educación superior. Así lo dio a conocer un análisis realizado por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, en donde se analizaron el proceso de admisión de las universidades del Sistema de Acceso y los estudiantes que egresaron de cuarto medio y que al año siguiente fueron seleccionados para ingresar a instituciones de educación superior.

En esto, los resultados arrojaron avances en materia de equidad y acceso a la educación superior: en 2026, se indicó, por cuarto año consecutivo aumentó el número de estudiantes provenientes del quintil socioeconómico más bajo del sistema escolar que fueron seleccionados para ingresar a la educación superior.

De este grupo, se indicó, cerca de 8 de cada 10 estudiantes provienen de establecimientos públicos, ya sea de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o del sector municipal.

Asimismo, el estudio reveló que a nivel general, la cantidad de estudiantes que postulan el año siguiente a su egreso de cuarto medio y que son seleccionados para ingresar a la educación superior aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando en el proceso 2026 un total de 97.602 estudiantes, cerca de 27 mil más que en 2022.

Quintil socioeconómico más bajo

Sobre el incremento de estudiantes seleccionados que pertenecen al quintil socioeconómico más bajo y que ingresaron a una institución de educación superior, se detalló que esto ha sido un aumento sostenido en el tiempo en los últimos años.

Así, tras la pandemia, un total de 594 estudiantes de este grupo fueron seleccionados en las universidades del Sistema de Acceso, cifra que subió a 2.029 en el año 2023. En 2024 fueron 3.053, en 2025 4.195, y en 2026 llegan a 4.370 estudiantes, lo que representa 1.300 seleccionados más que en 2024.

Del total de estudiantes seleccionados de este quintil, el 78% proviene de establecimientos públicos.

Ministro Cataldo: “Estamos avanzando en mayor equidad”

Ministro de Educación, Nicolás Cataldo

Los SLEP también han registrado incrementos significativos post pandemia. De acuerdo a los datos, entre los procesos de admisión 2022 y 2026, los estudiantes egresados de establecimientos dependientes de los SLEP aumentaron en un 52% su presencia entre los seleccionados para la educación superior y multiplican por más de diez veces el número de seleccionados provenientes del quintil socioeconómico más bajo.

Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó estas cifras, indicando que “dan cuenta de un sistema de admisión que está ampliando de manera efectiva las oportunidades de acceso a la educación superior”.

“El crecimiento sostenido de seleccionados del quintil más bajo, y el rol protagónico de la educación pública en este proceso, muestran que estamos avanzando en mayor equidad”, sostuvo.

Asimismo, Sebastián Araneda, jefe del Centro de Estudios del Mineduc, apuntó a que estos datos “confirman que, tras la pandemia, el tránsito a la educación superior de estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos está mejorando en magnitudes que no habíamos observado previo a la pandemia”.

“Están llegando más a rendir las pruebas, están logrando mejores desempeños, y ahora también están incrementando sus posibilidades de ser seleccionados. Esta tendencia está siendo posible principalmente por estudiantes que provienen de la educación pública, y por los SLEP en especial”, afirmó positivamente.