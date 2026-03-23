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    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    Sujeto armado intimidó al guardia y al gerente de una sucursal de Banco Estado. Fue atrapado mientras intentaba huir por propiedades colindantes al recinto bancario.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Santiago, 23 de marzo 2026. Asalto en sucursal Banco Estado de Av Salvador frente al hospital, sujeto con arma de aire comprimido intento robar al ingreso de funcionarios al banco Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En prisión preventiva quedó esta tarde un sujeto que, en horas de la mañana de este lunes, intentó robar una sucursal de Banco Estado en Providencia.

    Todo comenzó a las 8.45 horas, cuando personal de Carabineros fue alertado de que un hombre vestido de traje había ingresado al recinto ubicado en calle Salvador portando un arma.

    Al interior, el hombre identificado como Carlos Araya Muñoz (45) -intimidó a los dependientes y, tras reducir al guardia, procedió a amarrar tanto al vigilante privado como al gerente de la sucursal.

    Por este motivo, personal de Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), apoyado por un dron y personal territorial de la policía uniformada, realizó un cierre perimetral para frustrar la posible fuga del asaltante. Y, precisamente, cuando este pretendía escapar por propiedades colindantes a la su sucursal bancaria, fue captado por el dron en calle Canadá, tras lo cual se concretó su detención en flagrancia.

    En su poder fue hallada una mochila en la que el sujeto portaba una pistola de aire comprimido y un gas pimienta.

    Así, horas más tarde se efectuó su audiencia de control de detención y formalización, donde la defensa del imputado -para evitar la prisión preventiva- afirmó que este actuó en desesperación por estar viviendo una situación extrema, ya que padece cáncer y necesitaba dinero para costear su tratamiento.

    Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, decretando la máxima medida cautelar para del detenido.

    Se fijó un plazo de investigación de 80 días.

    Más sobre:JudicialpolicialrobobancoBanco Estadodetenidoprisión preventiva

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