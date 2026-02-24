SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ahora fue el turno de Santiago: Steinert continúa reuniones con alcaldes para coordinar materias de seguridad pública

    A la cita también asistieron el próximo delegado presidencial RM, Germán Codina; y la futura subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Steinert y Desbordes en parte de la reunión.

    En las dependencias del municipio de Santiago se reunieron este martes la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el próximo delegado presidencial metropolitano, Germán Codina; y la futura subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, con el alcalde de aquella comuna, Mario Desbordes. El objetivo: ahondar en la coordinación temprana en materias de seguridad pública, combate al crimen organizado y fortalecimiento de las capacidades municipales.

    Steinert ha desarrollado un amplio despliegue territorial, abarcando diferentes municipios en varias regiones del país.

    “Nos vamos con muchas ideas para implementar a nivel nacional. Este municipio, a través de su alcalde y equipo, ha realizado muchas innovaciones en lo que es desbaratar organizaciones criminales. El desbaratamiento de estas organizaciones es relevante a nivel país”, señaló.

    Desbordes, en tanto, valoró la reunión: “La seguridad municipal, por supuesto, para mí es la primera prioridad y se está trabajando en un nuevo reglamento que nos va a permitir tener la musculatura que necesitamos para enfrentar todos aquellos desafíos que nos plantea la nueva Ley de Seguridad y sobre todo la comunidad”, precisó.

    Por su parte, Codina subrayó la relevancia de la coordinación interinstitucional y señaló que “consideramos que el trabajo en equipo, como es el mandato también del presidente electo, es sumamente importante para la futura efectividad de las políticas en seguridad en nuestra región”.

    Encuentro en San Miguel

    Tras el encuentro en el centro de la capital, Steinert se trasladó junto a Quintana a la Municipalidad de San Miguel para reunirse con la alcaldesa de la comuna, Carol Bown, en el marco de una actividad de incorporación de nuevo equipamiento policial y el traspaso de información de la gestión local.

    A la cita también asistieron concejales y vecinos de la comuna, quienes junto a Bown trasparentaron a la próxima administración la incorporación de inspectores, camionetas y automóviles destinados a fortalecer los patrullajes preventivos en la comuna.

    Steinert afirmó que “he visto cómo la alcaldesa Bown ha fortalecido el departamento de Seguridad, reconociendo la labor que se está haciendo en San Miguel y que ayudará a construir una comuna más segura para el país, porque tenemos que trabajar todos juntos para que nadie vea limitada su libertad”.

    En tanto, la alcaldesa destacó la participación de Steinert y la próxima subsecretaria. “Nuestra disposición es total a colaborar con el gobierno de emergencia. Sabemos que el desafío que asume el próximo 11 de marzo el futuro presidente Kast y ustedes como autoridades es fundamental para la paz y tranquilidad de los chilenos”, señaló.

    Lee también:

    Más sobre:Trinidad SteinertGermán CodinaAna Victoria QuintanaMario DesbordesCarol BrownSantiagoSan Miguel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Ya no será solo escoria: nueva normativa permite usar residuos mineros como material de construcción

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    Monumento a Gabriela Mistral en Baquedano ultima detalles ante su inminente estreno en sociedad

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    2.
    Seis desafueros: la inédita cifra de diputados enfrentando causas penales que deja el actual periodo parlamentario

    Seis desafueros: la inédita cifra de diputados enfrentando causas penales que deja el actual periodo parlamentario

    3.
    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    4.
    Cómo un cable submarino escaló a crisis diplomática: la cronología del conflicto que enfrenta a Chile con Estados Unidos

    Cómo un cable submarino escaló a crisis diplomática: la cronología del conflicto que enfrenta a Chile con Estados Unidos

    5.
    Fiscalía va contra asistente de Eduardo Lagos por rol clave en presuntas operaciones de lavado de la trama bielorrusa

    Fiscalía va contra asistente de Eduardo Lagos por rol clave en presuntas operaciones de lavado de la trama bielorrusa

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios
    Chile

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    Monumento a Gabriela Mistral en Baquedano ultima detalles ante su inminente estreno en sociedad

    Kast pide a La Moneda aclarar conflicto por cable chino y futuro canciller Pérez Mackenna monitorea la crisis con EE.UU.

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre
    Negocios

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    Reforma previsional: ¿Cómo informarán las AFP a sus afiliados las cotizaciones del préstamo al Estado?

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League

    En vivo: los hermanos Nicolás y Diego Jarry juegan los dobles del Bci Seguros Chile Open 2026

    Manuel Pellegrini defiende a Alexis Sánchez en su complejo momento en el Sevilla: “Aún tiene mucho que darle al fútbol”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña
    Cultura y entretención

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Mon Laferte será declarada Hija Ilustre en su paso por el Festival de Viña 2026

    Ke Personajes descarta la participación de Américo en su debut en el Festival de Viña

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete
    Mundo

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio