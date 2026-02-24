Ahora fue el turno de Santiago: Steinert continúa reuniones con alcaldes para coordinar materias de seguridad pública

En las dependencias del municipio de Santiago se reunieron este martes la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el próximo delegado presidencial metropolitano, Germán Codina; y la futura subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, con el alcalde de aquella comuna, Mario Desbordes. El objetivo: ahondar en la coordinación temprana en materias de seguridad pública, combate al crimen organizado y fortalecimiento de las capacidades municipales .

Steinert ha desarrollado un amplio despliegue territorial, abarcando diferentes municipios en varias regiones del país.

“Nos vamos con muchas ideas para implementar a nivel nacional. Este municipio, a través de su alcalde y equipo, ha realizado muchas innovaciones en lo que es desbaratar organizaciones criminales. El desbaratamiento de estas organizaciones es relevante a nivel país”, señaló.

Desbordes, en tanto, valoró la reunión: “La seguridad municipal, por supuesto, para mí es la primera prioridad y se está trabajando en un nuevo reglamento que nos va a permitir tener la musculatura que necesitamos para enfrentar todos aquellos desafíos que nos plantea la nueva Ley de Seguridad y sobre todo la comunidad” , precisó.

Por su parte, Codina subrayó la relevancia de la coordinación interinstitucional y señaló que “consideramos que el trabajo en equipo, como es el mandato también del presidente electo, es sumamente importante para la futura efectividad de las políticas en seguridad en nuestra región”.

Encuentro en San Miguel

Tras el encuentro en el centro de la capital, Steinert se trasladó junto a Quintana a la Municipalidad de San Miguel para reunirse con la alcaldesa de la comuna, Carol Bown, en el marco de una actividad de incorporación de nuevo equipamiento policial y el traspaso de información de la gestión local.

A la cita también asistieron concejales y vecinos de la comuna, quienes junto a Bown trasparentaron a la próxima administración la incorporación de inspectores, camionetas y automóviles destinados a fortalecer los patrullajes preventivos en la comuna.

Steinert afirmó que “he visto cómo la alcaldesa Bown ha fortalecido el departamento de Seguridad, reconociendo la labor que se está haciendo en San Miguel y que ayudará a construir una comuna más segura para el país, porque tenemos que trabajar todos juntos para que nadie vea limitada su libertad”.

En tanto, la alcaldesa destacó la participación de Steinert y la próxima subsecretaria. “Nuestra disposición es total a colaborar con el gobierno de emergencia. Sabemos que el desafío que asume el próximo 11 de marzo el futuro presidente Kast y ustedes como autoridades es fundamental para la paz y tranquilidad de los chilenos”, señaló.