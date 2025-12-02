Alerta epidemiológica: Chile refuerza vigilancia tras aumento de casos de sarampión en Argentina por baja vacunación

Ante la situación crítica que enfrenta Argentina ante sus bajas tasas de vacunación y el aumento de casos de sarampión -enfermedad altamente contagiosa-, el gobierno de Chile emitió en la última jornada una alerta epidemiológica, reforzando a su vez el llamado a la vacunación a los chilenos.

Argentina reportó la caída a niveles bajo el 50% de la vacunación de la población contra poliomielitis, difteria y sarampión, cuando hace apenas unos años superaban el 90%.

La situación fue abordada la tarde de ayer lunes por el gobierno, desde donde advirtieron el peligroso aumento de casos de estas enfermedades en el país vecino.

“Hemos tenido y hemos presenciado aumento de los casos de sarampión en Argentina, y eso obviamente nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que el sarampión llegue a nuestro país”, afirmo la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Ante esto, y junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, Vallejo hizo un llamado a la importancia de la inmunización, anunciado a su vez que para asegurar la protección de nuestra población, desde el gobierno decidieron emitir una alerta epidemiológica, y de esta forma reforzar el sistema de vigilancia.

Así lo explicó la ministra vocera, quien señaló que “una vez conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas coberturas de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile”, .

Junto con esto, reforzó el llamado a no caer en estas campañas antivacunas y a la desinformación “que se propaga lamentablemente incluso en otros países del norte, muy fuertemente de autoridades, incluso a nivel sanitario, que llaman a básicamente no creer en la importancia de los efectos que tiene la vacuna”

“O incluso lisa y llanamente, son antivacunas que generan lamentablemente efecto en la salud pública, en la vida de las personas, y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece”, señaló.

A inicios de este 2025 Estados Unidos ha registrado un fuerte incremento en los contagios por sarampión. Al 25 de noviembre ya registran 46 brotes y 1.798 casos confirmados. Han confirmado 3 muertes por sarampión: dos niños no vacunados en Texas, y de un adulto no vacunado en Nuevo México.

Argentina: 35 casos de sarampión y 7 niños fallecidos por coqueluche

El pasado 24 de noviembre, Argentina emitió una alerta epidemiológica tras la confirmación de cuatro casos de sarampión de personas residentes en Uruguay que viajaron a través de Argentina desde Bolivia.

Junto con instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de esta enfermedad, el llamado de las autoridades del país trasandino también fue también a verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema.

A junio de este 2025 ya se han confirmado 35 casos de sarampión, en su mayoría relacionados a un caso importado identificado en enero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se extendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (ANBA).

Un niño de un año es vacunado contra el sarampión en Lubbock, Texas. Foto: AFP JAN SONNENMAIR

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en tanto, han emitido una fuerte advertencia sobre el estado de las coberturas de vacunación infantil y adolescente en el país, detallando que se constata “un descenso sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación”.

”Estamos ante un escenario de fragilidad inmunológica colectiva . Las cifras actuales no solo comprometen la inmunidad individual, sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto”, señaló la doctora Alejandra Gaiano, prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP, en el comunicadol.

En esto, advierten que la caída de coberturas en Argentina “afecta de forma transversal a todas las edades pediátricas, pero es particularmente alarmante en las vacunas de los niños menores de 18 meses de vida, embarazadas y en la adolescencia”.

En el año 2024, ninguna de las vacunas analizadas por la SAP alcanzó la meta programática del 95% establecida para asegurar la inmunidad colectiva, e incluso, varias dosis estratégicas están por debajo del 50%.

La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46% en 2024, cuando en el período 2015-2019 rondaba el 90%, adviertieron.

“Esto representa una caída de más de 44 puntos porcentuales en menos de una década, lo que representa un serio riesgo de reemergencia de sarampión y rubéola”, señalan en el comunicado.

Asimismo, la cobertura de la vacuna contra la poliomielitis (refuerzo de los 5 años) cayó del 88% al 47% en el mismo periodo. La triple bacteriana celular, también administrada a esa edad, pasó del 88% a apenas 46%.

“Los datos son igual de preocupantes en otras franjas: la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes, clave para prevenir cánceres genitales, cayó al 55% en mujeres y al 51% en varones. Mientras que la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a los 11 años, fundamental para prevenir el contagio de coqueluche o tos convulsa, en lactantes menores, registró un retroceso del 82% al 54% en 2024, lo que refleja importantes desafíos en la captación del grupo adolescente”.