Alto Hospicio y Río Verde apelan rechazo del Mineduc para evitar desmunicipalización

En el protocolo de acuerdo firmado entre la Comisión de Educación del Senado y el gobierno que destrabó el Presupuesto 2024 y fruto de la crisis educativa en Atacama, los parlamentarios presionaron para establecer que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que se harían cargo del servicio educativo municipal a partir del 1 de enero de 2024 suspendieran transitoriamente el proceso, con excepción de aquellos que el Mineduc definiera que estaban en condiciones. Pero, además, que una vez definido aquello las comunas involucradas podían pedir mantener la administración por un año, aunque cumpliendo ciertos requisitos.

Así fue como tres municipios de los 28 involucrados realizaron esta petición: Coihueco (SLEP Punilla Cordillera), Alto Hospicio (SLEP Iquique) y Río Verde (SLEP Magallanes), aunque a los tres les fue denegada el 29 de diciembre.

Esa teleserie, sin embargo, aún no se acaba. No al menos para dos las tres comunas antes mencionadas, toda vez que las dos últimas apelaron el rechazo, mientras que Coihueco no lo hizo.

El 8 y 9 de enero, respectivamente, las municipalidades de Alto Hospicio y Río Verde presentaron sus recursos de reposición para impugnar el rechazo del Mineduc a las solicitudes de postergación del traspaso del servicio educativo, que en todo caso ya se produjo formalmente el pasado 1 de enero. De acuerdo a la normativa, la autoridad tiene un plazo de 30 días hábiles administrativos para resolver dichos recursos y, según explican en la cartera, su sola interposición no suspende los efectos de la resolución recurrida.

“Actualmente, nuestros equipos se encuentran analizando las impugnaciones y los antecedentes aportados en esta oportunidad por los respectivos municipios, a fin de resolverlas conforme al marco jurídico aplicable”, reseñan desde la Subsecretaría de Educación.

Al respecto, Patricio Ferreira (DC), alcalde de Alto Hospicio, argumenta que apelaron el traspaso de sus educacionales al SLEP “porque creemos que el sistema aún tiene problemas de diseño y necesita más tiempo para ajustarse, teniendo como centro la educación de nuestras niñas y niños”. Así, sobre la respuesta del Mineduc el edil asegura estar a la espera. “Sin embargo, no somos optimistas”, asegura.

En el caso de la comuna nortina, el rechazo original se fundó en que no cumplía con los niveles de calidad de enseñanza requeridos por la norma, puesto que solo el 50% de sus establecimientos se encuentran evaluados con desempeño medio o alto, en circunstancias en que la norma exige un 60%.

En Río Verde, en tanto, el primer rechazo se debió a que no acompañó ningún antecedente para acreditar el cumplimiento de los requisitos, aunque tampoco cumplía con el índice de variación de matrícula en su comuna, puesto que no se encuentra dentro del 30% de mejor desempeño, y la calidad de la educación impartida tampoco se adecuaba a lo dispuesto por la normativa.

“Respecto de la negativa en menos de 24 horas por parte del ministro de Educación sobre el aplazamiento del traspaso de la educación local, hemos dispuesto una apelación a este rechazo rotundo, adjuntando también algunos documentos que ellos hacen mención que faltaban”, detalla la alcaldesa Sabina Ballesteros, quien, al igual que Ferreira, dice estar a la espera de esa respuesta “preocupados de nuestros niños y niñas”.

¿Por qué insistir? “Tuvimos un 2023 de mucha incertidumbre, donde vimos que la implementación del SLEP no fue como nos hubiera gustado y, por lo mismo, queremos asegurarnos que para este 2024, en marzo, cuando empiecen las clases, nuestros niños puedan tener todo lo que están acostumbrados, tener una educación de calidad como la entregada por la Escuela Bernardo de Bruyne (el único establecimiento educacional que tiene a cargo el municipio) a través de un trabajo en conjunto con la comunidad educativa por todo el tiempo que ha estado a cargo del municipio”. Y cierra: “Estamos esperanzados en que el ministro va a poder reconsiderarlo”.